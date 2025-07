Korina Rivadeneira reapareció en televisión luego de ser víctima de tocamientos indebidos el último fin de semana, durante una función del show Dioses del circo. Al respecto, la conductora de “Desvelados” confirmó que denunció el hecho ante las autoridades.

En la reciente emisión de su programa, Korina Rivadeneira se mostró afectada por lo sucedido y dijo que se sintió “expuesta, vulnerada y manipulada” desde que subió al escenario.

Asimismo, Korina anunció medidas legales por lo sucedido. Según dijo, fue alentada por el Ministerio de la Mujer, la Policía y sus amigas, quienes la acompañaron durante el proceso legal.

“Definitivamente, gracias a ellas he tomado la decisión de denunciar para dejar un precedente. No debe existir ni el más mínimo de tolerancia al más mínimo irrespeto”, aseguró Korina, quien respaldó su versión con los videos difundidos en redes sociales.

Korina Rivadeneira se pronunció sobre el mal momento que vivió en el Circo de los Dioses. (América)

Bailarín de Dioses del circo es detenido

Luego que Korina Rivadeneira formalizara la denuncia por tocamientos indebidos durante la función de Dioses del Circo, el bailarín extranjero, identificado como Tyler, fue ubicado y trasladado por la policía a la comisaría de Monterrico.

MÁS INFORMACIÓN: Municipalidad de Surco sanciona al Circo de los Dioses tras tocamiento indebido a Korina Rivadeneira

A las 3:10 p.m. del lunes 21 de julio, Tyler salió de su departamento en Miraflores acompañado de efectivos policiales. El bailarín de origen húngaro salió con las manos en la espalda, la cabeza en alto y se mostró sereno ante la presencia de los periodistas.

Así fue intervenido el bailarín

Uno de los reporteros en la escena preguntó: “¿Tocar a una mujer es parte del show?”, a lo que Tyler solo se limitó a decir: “sin comentarios”, evitando dar explicaciones sobre lo sucedido y sin mostrar alguna señal de arrepentimiento.

Korina Rivadeneira rompe su silencio

Durante su participación en el programa, Korina Rivadeneira agradeció el respaldo que ha recibido tras sufrir tocamientos indebidos y narró detalles sobre el hecho que la llevó a presentar una denuncia formal.

“Desde el segundo uno me sentí vulnerable, expuesta y completamente vulnerada… La forma en que me pegó a su cuerpo me asustó. Yo quería irme y me jalaban hacia adentro. Sentí que me pasaban de mano en mano como un objeto”, dijo sobre el motivo de su asistencia al show de Dioses del circo.

Korina Rivadeneira rompe su silencio tras sufrir tocamientos indebidos en circo. (Foto: Captura de video)

“No solamente me siento mal por lo último que pasó, sino desde el inicio. Todo fue agresivo. Me sentí como si hubiese pasado algo peor”, dijo.

Asimismo, la presentadora venezolana fue contundente al señalar que el espectáculo no representa la esencia del circo. “Deberían cerrarlo. Es un acto vulgar, no un show de entretenimiento. Usan el nombre de circo como fachada”, sostuvo.