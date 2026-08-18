Korina Rivadeneira protagonizó un curioso momento durante el concierto de Rawayana en Costa 21. La modelo venezolana subió al escenario junto a otros seguidores e influencers de la agrupación y se acercó al vocalista Beto Montenegro para bailar, pero la reacción del cantante llamó la atención de los asistentes.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a Korina acercándose al intérprete mientras este se encontraba de espaldas al público y continuaba con su presentación. La modelo incluso le tocó la espalda para llamar su atención y, posteriormente, comenzó a bailar frente a él.

Montenegro volteó para mirar a Korina, pero no realizó ninguna interacción adicional y continuó cantando, ignorando a la exchica reality. El hecho quedó registrado en diversos videos que rápidamente se han viralizado en redes sociales.

Korina Rivadeneira se pronuncia

Ante la repercusión que alcanzó el video, Korina decidió contar su propia versión de lo sucedido a través de sus redes sociales. La modelo explicó que se encontraba disfrutando de la noche junto a sus amigas y otros compatriotas cuando tuvo la oportunidad de subir al escenario y acercarse al cantante.

“¿Bailamos?”, fue la pregunta que, según relató Korina, le hizo a Beto Montenegro. Sin embargo, justo en ese momento, el vocalista le dio la espalda y continuó con su presentación. Lejos de molestarse, la también actriz decidió tomar el episodio con humor.

“Después de eso solo pensaba: ‘Tierra, trágame AHORA’”, escribió Korina al recordar el momento, acompañando la frase con emojis de risa. Además, pidió a sus seguidores que le enviaran el video porque quería volver a verlo para reírse de la situación.

Korina Rivadeneira decidió contar su propia versión de lo sucedido durante el concierto de Rawayana en Perú. (Foto: Instagram / @rivadeneirak)

Pese a este peculiar incidente, Korina destacó que disfrutó de una noche especial durante el concierto y resaltó la conexión que sintió con Venezuela al compartir la música de Rawayana junto a sus compatriotas. “Hay energías que no se explican… se sienten”, escribió.