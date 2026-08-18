Korina Rivadeneira protagonizó un curioso momento durante el concierto de Rawayana en Perú. (Foto: Instagram - @rivadeneirak / TikTok - @nothinsay_)
Korina Rivadeneira protagonizó un curioso momento durante el concierto de Rawayana en Perú. (Foto: Instagram - @rivadeneirak / TikTok - @nothinsay_)
Por Redacción EC

Korina Rivadeneira protagonizó un curioso momento durante el concierto de Rawayana en Costa 21. La modelo venezolana subió al escenario junto a otros seguidores e influencers de la agrupación y se acercó al vocalista Beto Montenegro para bailar, pero la reacción del cantante llamó la atención de los asistentes.

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