Korina Rivadeneira viajó hace algunos días a Caracas, Venezuela, donde se reencontró con su familia luego de más de 10 años de ausencia. La esposa de Mario Hart no tuvo reparos en compartir en redes sociales detalles de su travesía por su tierra natal y recientemente reveló cual es el trabajo de su padre.

A través de sus stories de Instagram, la venezolana compartió detalles del trabajo de su padre, a quien llama de cariño ‘Papote’. Según la modelo, su papá se gana la vida en un taller. “Para él no existen imposibles”, dijo Korina.

Korina Rivadeneira contó que su padre estudió Arquitectura cuando era joven, pero dejó la carrera antes de terminarla. Actualmente, el labora en un pequeño taller instalado junto a su casa.

“Él tiene su propio taller al lado de su casa. De joven estudio arquitectura, pero desistió antes de terminar. Toda su vida se dedicó a diseñar display para joyerías y estuches para condecoraciones. Tuvo una fábrica dedicada a ello, y ahora tiene su propio taller. Él es orgulloso y feliz. Es un artista nato: dibuja, pinta y crea impresionante. Para él no existen imposibles, eso me enseño”, escribió la modelo junto a su post.

Korina Rivadeneira reveló el oficio de su padre en Venezuela. (Foto: Instagram)

“Está bellísimo, papá”, agregó la conductora de “Desvelados”, quien compartió un video en el que muestra el taller de su padre. Además, reveló una fotografía especial al lado de la novia de su padre.

Cabe señalar que Korina Rivadeneira viajó hace algunos días a Caracas, Venezuela para reencontrarse con su familia luego de 10 años alejados. La modelo viajó sin Mario Hart, pues tenía que cumplir algunos compromisos laborales.