La modelo venezolana Korina Rivadeneira utilizó sus redes sociales para mostrar su indignación frente a un lamentable caso de maltrato animal que sufrió un perro en el distrito de San Miguel.

Durante la tarde se viralizó a través de fotografías y videos un caso de maltrato animal, donde un perro fue captado con el hocico atado con cinta en el balcón de un edificio en el distrito de San Miguel.

Ante esto, la modelo venezolana y exintegrante de “Esto es guerra” no tuvo reparos en alzar su voz de protesta y no dudó en insultar al dueño del can a través de sus stories en Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores.

Cabe señalar que este caso de maltrato animal ya ha sido atendido por las autoridades, y el perro fue rescatado y se encuentra siendo atendido. Asimismo, es bueno mencionar que, si ves un caso de abuso animal puedes llamar a la línea gratuita 0800-00-25 del Ministerio Público.

Por otro lado, en la última semana Korina Rivadeneira también se hizo noticia debido al anuncio del sexo de su segundo bebé con Mario Hart. Según reveló en redes sociales, está en la dulce espera de un niño.

“No sé que escribir. Siento muchísimas cosas, pero lo que más siento son unas ganas enormes de conocerte bebeeeeee ¡Qué día tan hermoso! He recontra confirmado mis sospechas y es una realidad que tendré un chiquitoooo”, escribió en un post acompañado de fotografías de su gender reveal party.