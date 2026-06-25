Korina Rivadeneira se pronuncia tras terremoto en su país: “Que Dios cuide a Venezuela”. (Foto: Instagram / @rivadeneirak)
Korina Rivadeneira se pronuncia tras terremoto en su país: “Que Dios cuide a Venezuela”. (Foto: Instagram / @rivadeneirak)
Por Redacción EC

Los recientes terremotos que se registraron en Venezuela preocuparon a muchos en Perú, incluida Korina Rivadeneira, quien expresó su preocupación en redes sociales. En un primer mensaje, la exchica reality reveló que no había podido comunicarse con su padre y su tía que viven en dicho país; sin embargo, una hora más tarde, confirmó que estaban fuera de peligro.

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