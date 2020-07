La modelo Korina Rivadeneira continúa mostrando a sus seguidores el proceso de su embarazo, y a falta de poco tiempo para dar a luz, sorprendió a todos al confesar que en esta última etapa de gestación ha tenido que soportar fuertes dolores.

La esposa de Mario Hart utilizó su cuenta de Instagram para contar que en los últimos días ha sentido mucho malestar cuando duerme y al parecer, ya no soporta los dolores.

“Ya entré en una etapa en la que me cuesta hacer muchas cosas porque el dolorcito no me deja. Hombres los odio, ustedes deberían sentir lo mismo. No todo es color de rosa”, se le escucha decir entre risas, en sus historias de Instagram.

Korina Rivadeneira y las dificultades sobre su embarazo

Pese al dolor, Rivadeneira se ha mostrado con buena predisposición y confesó sentirse ansiosa por conocer a su primera hija. No obstante, sabe que antes de dar a luz, tiene que superar esta etapa de dolores.

“Ustedes no tienen ni idea, bueno, solo las embarazadas lo entenderán, el dolor que tengo en las bubbies. ¡Dios santo! Es un dolor fuertísimo que me quema cuando me levanto, es súper doloroso. Cuando me duermo y cambio de posición suena el hueso... ya me están empezando los dolores”, comentó.

Finalmente, contó que está tomando clases para estar lista al momento de dar a luz. “Acabo de terminar mi clase de profilaxisis, que es como un entrenamiento previo al parto y estoy obteniendo muchísima información. Bueno, solo quería compartirlo con ustedes”, puntualizó.

