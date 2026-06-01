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Korina Rivadeneira habló de su matrimonio en medio de los rumores en torno a una presunta separación. (Foto: Instagram / @rivadeneirak)
Korina Rivadeneira habló de su matrimonio en medio de los rumores en torno a una presunta separación. (Foto: Instagram / @rivadeneirak)
Por Redacción EC

La actriz venezolana Korina Rivadeneira rompió su silencio sobre los rumores de una presunta separación con Mario Hart y aseguró que ambos han decidido mantener en reserva los aspectos más personales de su relación.

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