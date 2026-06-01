La actriz venezolana Korina Rivadeneira rompió su silencio sobre los rumores de una presunta separación con Mario Hart y aseguró que ambos han decidido mantener en reserva los aspectos más personales de su relación.
La actriz venezolana Korina Rivadeneira rompió su silencio sobre los rumores de una presunta separación con Mario Hart y aseguró que ambos han decidido mantener en reserva los aspectos más personales de su relación.
Durante una entrevista con el diario Trome, la también participante del programa “Me caigo de risa” señaló que desde hace varios años optó por mantenerse alejada de las especulaciones que circulan en redes sociales sobre su vida privada.
Korina explicó que prefiere no involucrarse en comentarios o versiones que surgen en internet y que incluso cuenta con ayuda para filtrar los mensajes que recibe en sus plataformas digitales.
Respecto a su matrimonio con Mario Hart, la modelo indicó que ambos acordaron ser “muy herméticos” con todo lo relacionado a su vida familiar. Según explicó, esta decisión tiene como principal objetivo de proteger a sus hijos.
“Justamente con Mario hemos decidido ser muy herméticos con lo que pase en nuestra vida privada… Esta postura es por los niños, para cuidarlos”, señaló Korina Rivadeneira.
La exchica reality también dejó en claro que cualquier información importante sobre su relación será comunicada directamente por ellos. “Si hay algo que tengamos que decir, lo haremos en nuestras redes sociales”, sostuvo al referirse a los rumores.
En otro momento de la conversación, Korina habló sobre las personas más importantes en su vida y destacó el papel que cumplen sus hijos en su felicidad. Además, reconoció que Mario Hart ocupa un lugar especial dentro de su historia familiar.
“Él me dio lo más maravilloso: mis hijos”, expresó la actriz, quien también recordó algunos momentos de los inicios de su relación con el piloto. Finalmente, resumió sus sentimientos con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Él es superimportante en mi vida”.
Mario Hart aborda rumores de separación con Korina Rivadeneira, enfatizando la privacidad familiar y reconociendo altibajos en su matrimonio. No confirma ni niega, pero asegura tranquilidad. La pareja ha reducido publicaciones conjuntas desde diciembre pasado, avivando especulaciones en programas como 'Amor y Fuego'. Destaca la importancia de la familia como prioridad.