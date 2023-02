La influencer peruana y el mexicano se han vuelto íntimos en las últimas semanas, por lo que Kunno no dudó en llenar de halagos al novio de Flavia, a quien describió como “súper mega ultra guapo”. Además, admitió que para él es “un lujo verlo”.

Kunno se hallaba comunicándose con sus seguidores vía Tiktok mediante un live, cuando le preguntaron acerca de su relación con la también cantante, Flavia Laos, a lo que gustoso reveló detalles sobre su amistad. Fue así que el mexicano, además de llamar a la modelo como su “amiga cercana”, se tomó un momento para llamar a Austin Palao como “uno de los hombres más guapos del 2022″.

“Es un hombre súper mega ultra guapo. No he convivido mucho con él, no hemos hablado de la vida, pero es buena onda, es gentil, siempre está sonriendo. Es un lujo verlo”, reveló el tiktoker. Agregó que además de ser bastante atractivo, es una persona muy amable, por lo que le agradó pasar tiempo con él.

“Luego hay gente que es muy guapa que son muy groseros y como “ay no”, ya se le quita lo guapo (...) A parte me gusta que es de esos hombres de pinterest o Instagram que se ven guapos en fotos y luego ves en persona y son más guapos”, añadió Guillermo Kunno, nombre real del artista.