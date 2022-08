El conductor de “D’ Mañana”, Kurt Villavicencio, se refirió a la separación de su compañera Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández. En la reciente edición del programa de Panamericana, el popular ‘Metiche’ y Adriana Quevedo hablaron al respecto.

Según explicó Villavicencio, Karla Tarazona y Rafael Fernández se mostraban muy enamorados hasta pocos días antes de anunciar el fin de su matrimonio. El conductor también recordó a los televidentes que el empresario tenía una secuencia de cocina en el programa “D’ Mañana”, pero que este llegó a su fin de forma repentina.

Kurt Villavicencio contó que la última aparición de Rafael Fernández en el programa fue el pasado 11 de agosto. Si bien pensó que su ausencia se debía a una orden de producción, el conductor precisó que fue el mismo empresario quien pidió no ir más.

“Mi productora me cuenta que Rafael mismo pidió unas semanas y dijo que no podía venir por problemas en su empresa, tipo temas financieros que no concordaban”, contó el popular ‘Metiche’.

ANUNCIARON EL FIN DE SU MATRIMONIO

Karla Tarazona sorprendió el pasado viernes 26 de agosto al anunciar a través de las redes sociales el fin de su matrimonio con el empresario Rafael Fernández a menos de dos años de darse el ‘sí, acepto’.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, se lee en el comunicado.

“Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación ya que no hablaremos más de este tema”, añade la misiva.

(Foto: @latarazona)