Kylie Jenner planea ser madre nuevamente: "Quiero otra niña"

La hermana de Kim Kardashian, Kylie Jenner, admitió su deseo de ser madre nuevamente, luego de debutar en la maternidad en febrero de este año.

La empresaria reveló que está planeando hacer crecer su familia con el rapero Travis Scott, padre de su hija Stormi.

"¿Voy a tener otro bebe? Quiero otro bebe, pero cuándo es la pregunta", dijo a sus fanáticos durante una transmisión en Snapchat el sábado. "Definitivamente no estoy lista en este momento, y no sé cuándo lo estaré", agregó.

Jenner además insinuó que no adoptará la misma actitud que la llevó a esconderse del ojo público cuando salió embarazada por primera vez.

"Cuando tenga [otro bebe] me encantaría compartir más de eso con ustedes", le dijo a seguidores. "¿He pensado en nombres para mi próximo bebé? Lo he hecho, pero no he encontrado nada que ame. Pero definitivamente quiero otra niña, con suerte, y quiero que tenga un nombre realmente femenino, eso es todo lo que sé", agregó.

La menor del clan Kardashian respondió también a las preguntas sobre la relación de Stormi con su padre, y calificó a la niña de 8 meses como una "niña de papá".

"Ellos tienen esta conexión loca y ella definitivamente es la niña de un papá. Es lindo de ver. Cuando su papá está cerca, ni siquiera estoy allí. Es como si ella no me viera, pero es genial", sostuvo.