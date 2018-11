Kylie Jenner sube al escenario junto a Travis Scott en gira “Astroworld” | FOTOS

La estrella de "Keeping Up With the Kardashians", Kylie Jenner, ingresó junto a su novio Travis Scott al concierto que es parte de la gira “Astroworld” del cantante.

Kylie Jenner apareció en el Madison Square Garden dentro de una montaña rusa sonriendo junto al rapero, quien cantaba “Can’t Say”. Travis Scott sorprendió a sus fans al besar a su novia durante su presentación.

La socialité publicó en sus redes sociales una imagen donde aparece en el escenario de lejos y escribió “Esa soy yo”, tras develar que la temática del espectáculo era un parque de diversiones.

Kylie Jenner comparte fotografía junto a Travis Scott durante su gira "Astroworld" (Foto: Instagram) Kylie Jenner comparte fotografía junto a Travis Scott durante su gira "Astroworld" (Foto: Instagram)

Esta es la primera vez que Kylie Jenner sube al escenario durante un concierto de su pareja, pese a que Travis Scott ha cargado a su hija durante uno de sus shows y le ha enviado con anterioridad diversos mensajes especiales a su pareja durante sus presentaciones.

Posteriormente, Kylie Jenner compartió una imagen besando a su novio y otra de ambos relajándose tras el espectáculo.

Si bien los padres no llevaron a su hija de nueve meses al escenario, la pequeña también está acompañando a su padre Travis Scott durante el tour “Astroworld”.