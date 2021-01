“No hay mejor carta de presentación para un artista o agrupación que un video musical bien logrado”, afirma L. M. Bayona, artista visual cuyas propuestas innovadoras le han abierto camino en el mercado nacional de los videos musicales. Bayona ha trabajado con reconocidos músicos del medio como Los Mirlos, Toño Jáuregui y Tourista; además de talentos emergentes, quienes gracias a sus clips vienen alcanzando notoriedad en la movida musical peruana.

Banda Wanderlust. (Foto: Bayona / difusión)

Experto en audiovisuales, la carrera del artista chiclayano (28) empezó hace una década, tiempo en el que ha sabido combinar su trabajo con su pasión por la música, la grabación de sesiones musicales y la realización de aftermovies, trabajo que también se detuvo por causa de la Covid 19, al prohibirse las presentaciones y conciertos en vivo de todo género. No obstante, la pandemia lo obligó a reinventarse. “Concretar videos musicales el año pasado fue todo un reto, tanto económico como de permisos, pero valió la pena porque la industria musical no se ha paralizado. Más que antes, el público está consumiendo música y vídeos. Es una buena época para lanzar proyectos”, refiere.

Para Bayona, un videasta “debe provocar emociones y todo buen vídeo, debe vender exitosamente”. En su temática, evoca “a la emoción desde la estética visual y el corte rítmico de la edición. La música diseña el camino de sensaciones por dónde el vídeo debe moverse para comunicar coherentemente. Hay que jugar con un sinfín de recursos que aporten visualmente. Recopilo ideas, las interpreto y las proyecto, procesos creativos semejantes a componer una canción, producir una banda sonora o diseñar una portada de CD, etc.”, acota.

Apuesta por artistas emergentes

Bayona celebra que, desde hace aproximadamente cinco años, en el Perú haya cada vez más personas especializadas que aportan mucho a la escena musical, “productoras con ideas nuevas que compiten a la par con el mercado internacional, creando buenas ventanas de exposición para los músicos. A su vez, hay más artistas preocupándose por la calidad de sus contenidos y esto es bueno para el mercado de la música nacional”, refiere.

En tal sentido, Bayona señala que disfruta trabajar con artistas emergentes porque le dan mayor libertad creativa. Entre ellos: SKFT, Bang4, Wanderlust, Crownless y Esteban Campbell. “Siempre quiero más proyectos, sin embargo, soy selectivo. No tomo aquellos en los que no pueda aportar y que no me transmitan algo”, sostiene. También ha realizado aftermovies (videos de resumen de los exitosos eventos) para conocidas productoras. Con Eternal Symphony Entertainment trabajó con Mr. Big, Richie Kotzen, José Andreas, Lacuna Coil y otros. Ha colaborado en festivales como Vivo x El Rock, Taytakunan y Selvámonos. Con Veltrac Music y One Entertainment grabó a artistas como Slash, Weezer y Disclosure; y, a través de Barrio Latino, registró, entre otros, a estrellas de la música urbana como Nicky Jam, Tito el Bambino y Don Omar.

Si el año 2020 fue de aprendizaje, este 2021 será de crecimiento. A través de la empresa que lleva su apellido, Bayona anuncia el lanzamiento de nuevos videos musicales y la producción visual para un festival de música con destacados artistas nacionales, entre otros proyectos relacionados al mundo audiovisual.

Algunos videos:

“Sueño en el Aire” - Toño Jauregui

“Fiesta Brava” - Los Mirlos

“Ese Cuerpo” - SKFT

“Baile Amargo” - Wanderlust

“Basta de corrupción” - Bang4