Un nuevo audio revelado por el programa “Magaly TV: La Firme” ha destapado detalles alarmantes sobre el comportamiento de Gustavo Salcedo, aún esposo de la exreina de belleza Maju Mantilla, antes del violento episodio del 26 de septiembre en Miraflores, donde agredió físicamente al exproductor Christian Rodríguez Portugal.

El material corresponde a una conversación “off the record” entre el deportista y un reportero del programa, registrada el 6 de septiembre, semanas antes de la agresión. En ella, Salcedo admite haber seguido, espiado y monitoreado tanto a su esposa como al exproductor, además de haberle enviado un mensaje directo de advertencia: “Te estás metiendo en el lugar equivocado” .

Revelan audio donde Gustavo Salcedo advierte a exproductor de Maju Mantilla. (Foto: Captura/YT/Magaly: La Firme)

“Christian está escondido, no sale de su casa, no va a trabajar. Cuando todo este chongo empezó, yo le mandé un mensaje, le dije: ‘Christian, te estás equivocando’. No lo amenacé, ah…”, se le escucha decir con tono desafiante.

Filtran conversación donde Gustavo Salcedo habría advertido al exproductor de Maju Mantilla semanas antes de la agresión. (Foto: Captura/YT/Magaly: La Firme)

En el mismo audio, Salcedo confiesa haber tenido acceso total a los teléfonos y vehículos de ambos. “A Christian yo lo estuve trackeando. Acá están los seguimientos con GPS. Desde el teléfono, todo. Ella no sabía que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía” , reveló.

La conductora Magaly Medina calificó el contenido del audio como una evidencia preocupante de acoso y control, advirtiendo que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de conducta posesivo y obsesivo.

“ Estamos ante un hombre que no solo espía, sino que también se atribuye el derecho de ‘ponerle un alto’ a otro ser humano , como si su relación le diera poder sobre la vida de los demás”, comentó Medina.

Durante la emisión, el programa recordó otro audio en el que Salcedo reconocía haber golpeado al exproductor Rodríguez fuera de una notaría en marzo de 2025: “Le metí un empujón que me salió natural. El pata no esperaba verme y se cayó de cabez a”, relató entonces.

Las revelaciones han generado gran preocupación pública, ya que el nuevo audio refuerza la tesis de una conducta planificada, lo que podría agravar la situación legal de Salcedo ante la Fiscalía por violencia familiar, acoso e invasión de privacidad.

Magaly cerró el bloque con una reflexión contundente: “Esto ya no es un simple conflicto de pareja. Aquí estamos viendo a una persona que perdió todo control y creyó tener derecho sobre la intimidad y la libertad de su esposa".