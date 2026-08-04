Del Barrio Producciones anunció la suspensión del proyecto inspirado en la historia de la orquesta La Bella Luz, luego de que se hiciera pública la denuncia por presunto acoso sexual presentada por la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación.

A través de sus redes sociales, la productora de televisión de Michelle Alexander explicó que la medida responde al conocimiento de la denuncia interpuesta por la cantante y precisó que, en las actuales circunstancias, considera inviable continuar con una producción audiovisual sobre la orquesta La Bella Luz.

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“Del Barrio Producciones informa su decisión de suspender de inmediato el proyecto de serie basado en la historia de la Orquesta La Bella Luz. Esta decisión se adopta tras tomar conocimiento de la denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación”, señala el comunicado.

La productora también reafirmó su postura institucional frente a casos de acoso, hostigamiento y violencia de género. “En Del Barrio Producciones mantenemos una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, hostigamiento o violencia de género”, resaltó en el comunicado.

Además, Del Barrio Producciones sostuvo que no considera apropiado continuar con un proyecto audiovisual que retrate a la agrupación mientras exista una denuncia de esta naturaleza contra uno de sus integrantes.

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“No podemos ni debemos avanzar en un proyecto audiovisual que retrate a una agrupación mientras una persona señalada en una denuncia de esta gravedad continúe formando parte de ella”, agrega.

Del Barrio Producciones canceló proyecto de serie sobre la historia de "La Bella Luz". (Foto: Difusión) / Bayron Guzman

Finalmente, la misiva reafirmó su compromiso con la protección de las víctimas y expresó que estarán atentos al desarrollo de la investigación sobre el caso de Naldy Saldaña. “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de las víctimas, con el debido proceso y con la construcción de espacios artísticos y laborales libres de violencia. Seguiremos atentos al desarrollo de las investigaciones y actuaremos en consecuencia”, finaliza.