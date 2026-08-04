A través de un comunicado, Del Barrio Producciones explicó que esta decisión se da tras la denuncia de Naldy Saldaña por presunto acoso sexual de parte del director musical de La Bella Luz.
A través de un comunicado, Del Barrio Producciones explicó que esta decisión se da tras la denuncia de Naldy Saldaña por presunto acoso sexual de parte del director musical de La Bella Luz.
Por Redacción EC

Del Barrio Producciones anunció la suspensión del proyecto inspirado en la historia de la orquesta La Bella Luz, luego de que se hiciera pública la denuncia por presunto acoso sexual presentada por la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación.

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