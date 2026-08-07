Pilar Torres, pareja del dueño de la orquesta La Bella Luz, rechazó los cargos en su contra y aseguró que nunca fue informada sobre el presunto acoso de la exintegrante de la agrupación. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Pilar Torres, pareja del dueño de la orquesta La Bella Luz, rechazó los cargos en su contra y aseguró que nunca fue informada sobre el presunto acoso de la exintegrante de la agrupación. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

Pilar Torres, esposa del dueño de la orquesta La Bella Luz, no pudo contener las lágrimas al responder por las denuncias de presunto acoso y maltrato que involucran a la agrupación. La también diseñadora rechazó que Claudia Salazar le hubiera advertido sobre la conducta inapropiada de César Sánchez Chavesta, exdirector musical. Además, negó las acusaciones de Héctor Boza, exintegrante del grupo.

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