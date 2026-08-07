Pilar Torres, esposa del dueño de la orquesta La Bella Luz, no pudo contener las lágrimas al responder por las denuncias de presunto acoso y maltrato que involucran a la agrupación. La también diseñadora rechazó que Claudia Salazar le hubiera advertido sobre la conducta inapropiada de César Sánchez Chavesta, exdirector musical. Además, negó las acusaciones de Héctor Boza, exintegrante del grupo.

Durante una conferencia de prensa, Pilar Torres negó haber recibido alguna advertencia de parte de la cantante Claudia Salazar, quién denunció haber sido víctima de supuestos actos de acoso por parte de César Sánchez Chavesta.

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“La señorita nunca me ha dicho nada, se lo juro por mis hijos. Le pregunté a mi esposo si le dijo algo, pero él me dijo no”, respondió la madre de Óscar Junior, quién recientemente asumió la dirección de La Bella Luz.

Pilar Torres, pareja del dueño de la orquesta La Bella Luz, rechazó los cargos en su contra y aseguró que nunca fue informada sobre el presunto acoso de la exintegrante de la agrupación. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Asimismo, respondió a las acusaciones de Héctor Boza, quién denunció públicamente haber sufrido maltrato laboral y bullying presuntamente perpetrados por el dueño, su esposa Pilar, y otros integrantes de la agrupación. Además, afirmó que recién tomó conocimiento de los cargos que la vinculan con el lamentable hecho.

“Yo recién sé de lo que me está diciendo. No veo redes. Recién me estoy enterando. Los muchachos que le digan cómo soy yo. Jamás le he mirado mal al niño”, afirmó la esposa de Óscar Custodio, mientras era contenida por miembros de la organización.

Visiblemente afectada, la esposa del líder de la agrupación sostuvo que, de haber conocido los hechos con anterioridad, habría actuado de inmediato. Entre lágrimas, señaló que incluso habría decidido separar de la agrupación a la persona señalada si alguna de las afectadas le hubiera contado lo ocurrido en su momento.

Óscar Junior, hijo del fundador del grupo, anunció una serie de cambios en la agrupación para fortalecer la seguridad de sus integrantes. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

La conferencia de prensa también contó con la participación de otros miembros de La Bella Luz, quienes manifestaron que desconocían las denuncias formuladas por la exintegrante Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta. Además, algunos artistas denunciaron que han recibido amenazas e insultos desde que el caso se hizo público.