La bailarina Jazmín Baquero, expareja del animador de La Bella Luz, José Burga, afirmó que terminó su relación hace aproximadamente un año tras descubrir conversaciones que evidenciaban una infidelidad del artista con Naldy Saldaña.
La bailarina Jazmín Baquero, expareja del animador de La Bella Luz, José Burga, afirmó que terminó su relación hace aproximadamente un año tras descubrir conversaciones que evidenciaban una infidelidad del artista con Naldy Saldaña.
En declaraciones para “Amor y Fuego”, Baquero narró el momento en que encaró al animador tras hallar mensajes cariñosos con Saldaña.
“No quería pelear, solo que me dijera la verdad”, explicó sobre el diálogo en el que su expareja terminó admitiendo la infidelidad y confesando que el vínculo llevaba unos cinco meses.
Tras el hallazgo, Baquero se comunicó con la pareja de Naldy, Hansel Bernuy, para enseñarle las capturas del celular de Burga. Según reveló, la noticia afectó a ambos de tal manera que terminaron llorando juntos.
En sus declaraciones, la madre de familia afirmó que revisó un chat grupal de los integrantes de la agrupación musical, en el cual halló mensajes que involucrarían a la vocalista con otros músicos.
“Encontré que, claro, ella no solamente era con el papá de mi hija, sino también habían con otros integrantes de la orquesta... hasta con un niñito, un niño que estuvo ahí también en su momento, con un menor de edad”, manifestó.
Baquero agregó que, pese a sus reclamos por las actitudes en el escenario entre ambos artistas, la cantante habría recibido el respaldo de la administración de la orquesta.
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