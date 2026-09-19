Aseguró que halló conversaciones de Naldy con otros músicos del grupo, incluyendo a un menor de edad | (Foto: Captura de video / “El Reventonazo de la Chola”)
Aseguró que halló conversaciones de Naldy con otros músicos del grupo, incluyendo a un menor de edad | (Foto: Captura de video / “El Reventonazo de la Chola”)
Por Redacción EC

La bailarina Jazmín Baquero, expareja del animador de La Bella Luz, José Burga, afirmó que terminó su relación hace aproximadamente un año tras descubrir conversaciones que evidenciaban una infidelidad del artista con Naldy Saldaña.

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