También respondieron a Magaly Medina, quien las cuestionó en televisión, y pidieron a sus seguidores no tomar como verdad las opiniones difundidas en programas de espectáculos | Foto: Facebook (Captura) / TikTok (Captura) / Composición EC
También respondieron a Magaly Medina, quien las cuestionó en televisión, y pidieron a sus seguidores no tomar como verdad las opiniones difundidas en programas de espectáculos | Foto: Facebook (Captura) / TikTok (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Fernanda Urbina y Anely Dávila, integrantes de La Bella Luz, respondieron a las críticas por una escena realizada durante su presentación en Tarapoto, interpretada como una supuesta burla hacia Naldy Saldaña, quien denunció a César Sánchez Chavesta, exdirector musical del grupo, por presuntos tocamientos indebidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.