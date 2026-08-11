Fernanda Urbina y Anely Dávila, integrantes de La Bella Luz, respondieron a las críticas por una escena realizada durante su presentación en Tarapoto, interpretada como una supuesta burla hacia Naldy Saldaña, quien denunció a César Sánchez Chavesta, exdirector musical del grupo, por presuntos tocamientos indebidos.

El momento ocurrió durante el primer concierto de la agrupación tras la denuncia de Saldaña. En las imágenes, las artistas realizan una actuación en la que una de ellas intenta retirarse mientras la otra la sujeta, acto que fue cuestionado por una aparente referencia al caso denunciado.

Tras la difusión del video, Magaly Medina criticó la actitud de las cantantes en ‘Magaly TV La Firme’, señalando que su representación podía interpretarse como una caricaturización del cuestionado episodio que denunció Saldaña.

“Hay un momento en que en el escenario, estas dos chicas cantantes que antes se solidarizaron con Naldy Saldaña, ahora comenzaron como a ridiculizarla, como tratando de burlarse y caricaturizar aquellos videos que nosotros hemos visto”, afirmó Medina.

¿Cuál fue la respuesta de las integrantes de La Bella Luz?

Fernanda Urbina negó que la escena protagonizada junto a Anely Dávila durante el regreso de La Bella Luz haya sido una burla hacia Naldy, afirmando que el momento formaba parte de una actuación que ambas realizan desde hace años durante sus presentaciones.

A través de sus historias de Instagram, la cantante aclaró que nunca tuvo intención de burlarse de su excompañera ni de la denuncia que presentó contra Sánchez Chavesta, exdirector musical del grupo, por presunto acoso sexual.

Respuesta de las integrantes de La Bella Luz

“Anely y yo jamás nos hemos burlado de Naldy ni de la situación tan delicada que está atravesando”, escribió Urbina, quien explicó que la escena corresponde a un juego habitual debido a que ambas suelen ser relacionadas sentimentalmente por aparecer juntas en los escenarios.

La integrante de La Bella Luz reconoció que el contexto pudo generar otra interpretación entre el público. “Quizás el momento no fue el indicado para continuar con ese tipo de juego, y puedo entender que, viendo únicamente ese fragmento y con todo lo que está sucediendo, algunas personas hayan podido interpretarlo de otra manera”, señaló.

Respuesta de las integrantes de La Bella Luz

Sin embargo, sostuvo que no existió una intención de ridiculizar a Saldaña. “Una cosa es reconocer que pudo ser inoportuno y otra muy distinta es afirmar que nuestra intención fue burlarnos de Naldy o de su denuncia. Eso simplemente no es así”, indicó.

La cantante también cuestionó los ataques que recibió y pidió que las críticas se realicen con responsabilidad. “No les estoy pidiendo que dejen de expresar lo que sienten; les estoy pidiendo que dejen de atacarme injustamente por algo que no hice”, expresó.

Respuesta de las integrantes de La Bella Luz

Por su parte, Anely Dávila compartió las publicaciones de Urbina en sus redes sociales como muestra de respaldo ante los cuestionamientos generados por la presentación.

Además, Urbina cuestionó las críticas de Magaly Medina, señalando que le preocupaba que “todavía hay personas que toman como verdad absoluta todo lo que escuchan en un programa de chismes”, en referencia a ‘Magaly TV, la Firme’.