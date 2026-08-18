Óscar Custodio es el propietario de La Bella Luz. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Óscar Custodio es el propietario de La Bella Luz. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Tercer Despacho de la Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició investigación preliminar al propietario de la orquesta musical La Bella Luz, Óscar Custodio, por los presuntos delitos de encubrimiento real y omisión de denuncia en agravio del Estado.

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