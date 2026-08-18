El Tercer Despacho de la Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició investigación preliminar al propietario de la orquesta musical La Bella Luz, Óscar Custodio, por los presuntos delitos de encubrimiento real y omisión de denuncia en agravio del Estado.

De acuerdo con las indagaciones, Naldy Saldaña (26), cantante de la agrupación, informó al investigado por teléfono que fue víctima de tocamientos indebidos por parte del director de la orquesta, César Sánchez (50).

Asimismo, la vocalista se habría apersonado, en compañía de su pareja, al domicilio del acusado en Comas para indicarle que no era la primera vez que el director la agredía sexualmente.

Sin embargo, Custodio respondió que evaluaría el caso y no inició acciones al respecto. Posteriormente, el propietario refirió a la cantante que no podían despedir al presunto agresor, además de increparle la forma en la que obtuvo los videos que registraron los presuntos tocamientos indebidos.

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Ante ello, la fiscal adjunta provincial Martha Leydi Diana Lino Matta dispuso que se reciba la declaración de la agraviada, del investigado, del representante legal de la orquesta, del procurador público del Poder Judicial y testigos, entre otros.

También dispuso que se practique la visualización y extracción de información del celular de la víctima; se recaben los antecedentes del imputado y documentales que correspondan; entre otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

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Días atrás el abogado Benji Espinoza anunció su renuncia a la defensa legal de Óscar Custodio, propietario de La Bella Luz. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento difundido en sus redes sociales.