Mackeily Luján, integrante de La Bella Luz, se pronunció sobre el caso de Naldy Saldaña y aseguró que su compañera nunca le contó directamente lo que habría ocurrido con César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la agrupación. La cantante afirmó que recién conoció algunos detalles cuando su excompañera comenzó a faltar a determinadas presentaciones.

Luján explicó que, al notar las ausencias de Saldaña, preguntó a otras personas de la orquesta qué había sucedido. Según su versión, recibió como respuesta que se había producido una “falta” por parte de César Sánchez, aunque no obtuvo mayores detalles sobre la situación.

La cantante fue enfática al señalar que desconocía la dimensión de lo ocurrido. “No sabía la magnitud ni tampoco nunca vi los videos… Naldy tuvo esa confianza de contarme a mí el problema que estaba pasando o atravesando ella”, sostuvo, al explicar que Naldy tampoco le habría contado directamente el problema que estaba atravesando.

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Mackeily también relató un momento en el que encontró a Naldy llorando y decidió acercarse para preguntarle si se encontraba bien. La joven le respondió que no, por lo que la cantante le ofreció salir del lugar para que pudiera tranquilizarse antes de regresar a sus actividades.

“Yo sé que también se preguntan si ella en ese momento me dijo algo. No me dijo nada. Solamente estaba triste, estaba llorando… Le dije: ‘Respira un rato, voy a regresar al kit para que tú también puedas regresar’”, relató.

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Ante los cuestionamientos que recibió en redes sociales, la cantante aseguró que, si Naldy le hubiera contado lo que estaba viviendo, habría estado dispuesta a acompañarla a denunciar. “Yo la hubiera apoyado a hacer la denuncia”, afirmó, y remarcó que ninguna mujer debería guardar silencio frente a este tipo de situaciones.

Mackeily Luján reveló que su excompañera nunca le habló sobre el acoso que sufrió de parte del exdirector del grupo César Sánchez Chavesta. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Finalmente, Mackeily Luján expresó su respaldo a la investigación y pidió que se llegue hasta el fondo del caso. La cantante señaló que se pone en el lugar de Naldy y de cualquier mujer que pueda atravesar una situación similar.