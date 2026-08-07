Mackeily Luján reveló que su excompañera nunca le habló sobre el acoso que sufrió de parte del exdirector del grupo César Sánchez Chavesta. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Mackeily Luján reveló que su excompañera nunca le habló sobre el acoso que sufrió de parte del exdirector del grupo César Sánchez Chavesta. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

Mackeily Luján, integrante de La Bella Luz, se pronunció sobre el caso de Naldy Saldaña y aseguró que su compañera nunca le contó directamente lo que habría ocurrido con César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la agrupación. La cantante afirmó que recién conoció algunos detalles cuando su excompañera comenzó a faltar a determinadas presentaciones.

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