La llegada de Naldy Saldaña a la Depincri ocurrió como parte de las diligencias por la denuncia presentada contra César Sánchez Chavesta | Foto: Magaly TV (Captura)
La llegada de Naldy Saldaña a la Depincri ocurrió como parte de las diligencias por la denuncia presentada contra César Sánchez Chavesta | Foto: Magaly TV (Captura)
Por Redacción EC

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, fue blanco de insultos mientras ingresaba este jueves 13 de agosto al Depincri de San Juan de Lurigancho, donde acudió para continuar con las diligencias tras denunciar al exdirector musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos.

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