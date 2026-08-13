Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, fue blanco de insultos mientras ingresaba este jueves 13 de agosto al Depincri de San Juan de Lurigancho, donde acudió para continuar con las diligencias tras denunciar al exdirector musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos.

La artista llegó a la sede policial acompañada por personal de seguridad. Sin embargo, en medio del ingreso, una mujer que se encontraba en los exteriores lanzó un comentario en tono de burla contra Saldaña, hecho que quedó registrado por las cámaras.

Esta es la mujer que le increpó a Naldy Saldaña. (Programa Q'Bochinche del canal de YouTube Q+ Network)

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“Di la verdad: te gustó”, se escuchó decir a la mujer mientras Naldy ingresaba a la dependencia policial. La expresión generó la reacción de otra persona que se encontraba cerca y provocó que los reporteros enfocaran a quien realizó el comentario.

Las imágenes fueron difundidas en el programa ‘Q’ Bochinche’, donde los conductores Mariella Zanetti y Samuel Suárez cuestionaron lo ocurrido y rechazaron las expresiones contra la intérprete en medio del proceso que enfrenta.

La identidad de la mujer que realizó el comentario no ha sido confirmada, tampoco se ha establecido si tendría alguna relación con César Sánchez Chavesta o con el entorno de la agrupación La Bella Luz.

Por otro lado, según se informó, la cantante continúa recibiendo acompañamiento psicológico como parte del proceso.

Su defensa también señaló que la joven habría recibido amenazas luego de hacer pública su denuncia y solicitó el impedimento de salida del país para el investigado, pedido que será evaluado en una audiencia programada para el 9 de septiembre.

En la misma jornada, Óscar Custodio Junior, actual líder del grupo, acudió a la sede policial para brindar su manifestación y negó un posible retorno de Sánchez Chavesta a la orquesta, quien también deberá acudir ante las autoridades para declarar por el caso.