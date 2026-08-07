El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa del grupo | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa del grupo | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

Este jueves 6 de agosto, el ‘influencer’ Óscar Junior Custodio Torres, conocido como ‘Senderito’, asumió el liderazgo de La Bella Luz tras la renuncia de su padre al cargo, en medio de una polémica generada por las acusaciones de agresión sexual contra su exdirector musical, César Sánchez Chavesta.

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