Este jueves 6 de agosto, el ‘influencer’ Óscar Junior Custodio Torres, conocido como ‘Senderito’, asumió el liderazgo de La Bella Luz tras la renuncia de su padre al cargo, en medio de una polémica generada por las acusaciones de agresión sexual contra su exdirector musical, César Sánchez Chavesta.

Esta decisión ocurre luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña, anterior vocalista del grupo, contra Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual.

Óscar Custodio renunció a la dirección de La Bella Luz en medio de acusaciones por acoso sexual contra sus músicos | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Durante una conferencia de prensa, Custodio Torres confirmó que tomará las “riendas absolutas” tras la salida de su padre, Óscar Custodio, anunciando cambios internos para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir dentro del conjunto.

“Les pido que paren con todo esto. Le pedimos mil disculpas. Reconocemos nuestro error y estoy seguro de que ahora que tengo el cargo no se va a volver a repetir esta situación”, declaró.

El nuevo responsable de La Bella Luz indicó que contará con el apoyo de profesionales para establecer nuevas medidas, entre ellas evaluaciones psicológicas para los integrantes y trabajadores.

“Nos vamos a ayudar de personas profesionales, vamos a tener un proceso psicológico de cada uno de todos ustedes y a las personas que entren aquí”, manifestó ante los medios.

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La Bella Luz anuncia nuevas medidas de seguridad

Óscar Junior explicó que una de las primeras acciones será mejorar las condiciones durante sus viajes y giras, adquiriendo un nuevo bus que contará con espacios diferenciados para hombres y mujeres.

“Las cosas que se van a implementar aquí en la orquesta es más a la seguridad de todos, de todos nuestros compañeros, nuestras compañeras, y hemos decidido invertir en un nuevo bus donde hombres y mujeres estén separados, donde las mujeres estén en un primer nivel y los hombres estemos en otro nivel”, señaló.

Pilar Torres, madre del ahora nuevo director de La Bella Luz, se quebró en llanto al negar acusaciones de hostigamiento laboral contra exmiembros | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Además, sostuvo que buscarán que familiares de los integrantes puedan acompañarlos durante algunas presentaciones fuera de Lima como parte de las nuevas medidas de seguridad.

“Vamos a invitar a seguridades por parte de cada uno de los padres de familia que viajen con nosotros, porque es lo único que sabemos hacer, o saben hacer ellos, y hay que tener en cuenta que detrás de ellos hay hijos, hay familia, y tienen que trabajar”, expresó.

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Óscar Junior respalda a Naldy Saldaña

Asimismo, en conversación con la prensa, el empresario se pronunció por primera vez sobre la denuncia de Saldaña contra su tío, César Sánchez Chavesta, luego de ser cuestionado por no emitir una postura pública tras conocerse el caso.

“Sé que la debe estar pasando mal, tiene todo nuestro apoyo y nuestro respaldo”, afirmó.

La denuncia de Saldaña fue presentada con videos registrados durante un ensayo de la agrupación, en los que, según su testimonio, Sánchez Chavesta habría realizado acciones que atentaron contra su intimidad.

Tras la difusión del material, La Bella Luz anunció la separación indefinida del exdirector musical mientras continúan las investigaciones correspondientes.