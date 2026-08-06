Óscar Custodio, propietario de la orquesta La Bella Luz, se mostró desconcertado al escuchar el audio que revela su reacción ante la denuncia de la cantante Naldy Saldaña. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme"
Óscar Custodio, propietario de la orquesta La Bella Luz, se mostró desconcertado al escuchar el audio que revela su reacción ante la denuncia de la cantante Naldy Saldaña. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme"
Por Redacción EC

Óscar Custodio, propietario de la orquesta La Bella Luz, se mostró más que sorprendido al revelarse un audio en el programa “Magaly TV, la firme”, donde se evidencia su reacción luego que la cantante Naldy Saldaña le mostrara las pruebas de un presunto acoso sexual de parte del exdirector musical César Sánchez Chavesta.

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