Óscar Custodio, propietario de la orquesta La Bella Luz, se mostró más que sorprendido al revelarse un audio en el programa “Magaly TV, la firme”, donde se evidencia su reacción luego que la cantante Naldy Saldaña le mostrara las pruebas de un presunto acoso sexual de parte del exdirector musical César Sánchez Chavesta.

En el audio en mención se escucha a Óscar Custodio cuestionando a la cantante Naldy Saldaña por haber conseguido las grabaciones que luego presentó como prueba contra César Sánchez Chavesta en su denuncia por tocamientos indebidos.

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Según el material difundido, Custodio se mostró incómodo porque la exintegrante obtuvo imágenes de las cámaras de seguridad sin autorización. En la conversación, el empresario habría señalado que lo ocurrido representaba una falta y reprochó la forma en que se accedió a los videos.

Exponen audio de Óscar Custodio, líder de 'La Bella Luz'.

“Ah tú estás buscando que lo bote, o algo así. Tú me estás diciendo que lo bote ¿no?... ¿o has estado buscando eso? No entiendo”, se le oye decir al líder y dueño de La Bella Luz.

Naldy Saldaña explicó que pidió revisar las cámaras con otro pretexto y grabó las imágenes con su celular, convencida de que necesitaba evidencias para respaldar su denuncia contra el exdirector musical de La Bella Luz. Sin embargo, esta acción no habría sido tomada a bien por Custodio.

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“No hay necesidad como te digo de grabar, así lo estás exponiendo al chico porque nadie puede entrar al lugar donde se han instalado las cámaras… La empresa no tiene nada que ver, es un tema particular”, añadió el empresario en el registro difundido por el programa “Magaly TV, la firme”.

Naldy Saldaña renunció tras denunciar presunto acoso sexual del director musical de la orquesta La Bella Luz. ( Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme y ATV")

Cabe señalar que el caso salió a la luz luego de que la cantante Naldy Saldaña denunciara a César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual durante un ensayo. La denuncia es investigada por la Fiscalía, mientras las imágenes difundidas provocaron una fuerte indignación en la opinión pública.