Tras la polémica suscitada por la denuncia de Naldy Saldaña en contra del director musical de la orquesta La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, la agrupación de cumbia decidió pronunciarse con un extenso comunicado en el que mostraron su respaldo a la cantante y reafirmaron su apoyo en las investigaciones correspondientes.

A través de sus redes sociales, La Bella Luz emitió un pronunciamiento oficial en el que rechazaron de forma tajante “cualquier acto de violencia, acoso o conducta que atente contra la dignidad, la integridad y el bienestar de las personas”.

“Expresamos nuestra solidaridad a la Srta. Naldy Saldaña, lamentando profundamente lo ocurrido y esperando que ninguna persona se vea afectada a situaciones similares, reconociendo el valor que implica denunciar este tipo de hechos que me atentan con la estabilidad emocional de las personas”, señaló el comunicado.

En la misma carta pública, La Bella Luz reveló que ha tomado medidas disciplinarias contra el denunciado. Según anunciaron, César Sánchez Chavesta fue separado de sus funciones como director musical de la orquesta.

“Como medida inmediata e indefinida, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes, hemos decidido separar de sus funciones al director de la orquesta César Sánchez Chavesta”, precisó el comunicado.

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Asimismo, la orquesta manifestó su “total disposición para colaborar con las autoridades policiales y judiciales, brindando las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.

Sobre la denuncia

En una entrevista en el programa “Magaly TV, la firme”, Naldy Saldaña contó que presentó una denuncia contra César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz, por tocamientos indebidos y acoso sexual. Además, en el programa se presentaron imágenes de lo sucedido.

Naldy Saldaña renunció tras denunciar presunto acoso sexual del director musical de la orquesta La Bella Luz. ( Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme y ATV")

Según reveló la cantante, el hecho ocurrió hace más de un mes e incluso informó a los dueños de la orquesta. Sin embargo, no se sintió respaldada y decidió renunciar a La Bella Luz. Actualmente la denuncia continúa su curso legal.