La Bella Luz emitió un comunicado en el que anunció su total respaldo a Naldy Saldaña y su colaboración con las investigaciones sobre el caso de presunto acoso sexual por parte de su director musical. (Foto: Instagram / @orquestalabellaluzoficial)
La Bella Luz emitió un comunicado en el que anunció su total respaldo a Naldy Saldaña y su colaboración con las investigaciones sobre el caso de presunto acoso sexual por parte de su director musical. (Foto: Instagram / @orquestalabellaluzoficial)
Por Redacción EC

Tras la polémica suscitada por la denuncia de Naldy Saldaña en contra del director musical de la orquesta La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, la agrupación de cumbia decidió pronunciarse con un extenso comunicado en el que mostraron su respaldo a la cantante y reafirmaron su apoyo en las investigaciones correspondientes.

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