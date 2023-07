Wendy Guevara, la ‘influencer’ mexicana sorprendió a sus fanáticos al nominar a Nicola Porcella para que se convierta en el siguiente eliminado de “La Casa de los Famosos”, el ‘reality’ de competencia de Telemundo.

“Le doy 3 puntos a Apio porque es el único que no ha sido nominado y no ha vivido lo que se siente. 2 a Barbie por estrategia y 1 a Nicola porque... todo se dio así, nada más”, dijo la mexicana sin brindar más detalles de su decisión.

¿Cómo reaccionó Nicola Porcella ante la posible eliminación?

Ante la decisión de Guevara, el ex ‘chico reality’ se mostró decepcionado y respondió de manera tajante: “Ningún voto me dolió Wendy, pero el tuyo sí porque confíe en ti, eres a la que más cariño le tengo y eres a la que más he defendido”.

Por su parte, Nicola afirmó que él no votaría en contra de Wendy Guevara o Emlio Osorio, ya que les tiene bastante estima dentro del concurso. Sin embargo, ambos participantes nominaron al peruano a la eliminación.

¿Qué dijeron los fanáticos ante la nominación de Nicola Porcella?

La reacción de los fanáticos contra Wendy Guevara fue también de decepción y mostraron todo el respaldo a Porcella, quien aún permanece en competencia.

“Nicola fue el único leal al pacto que hicieron en el cuarto, hoy dos del pacto lo utilizaron de comodín y lo manipularon tanto, incluso Wendy lo traicionó”, “A Nico le pegó duro la nominación, le dolieron los puntos por las personas que le dieron”, dijeron los fans.