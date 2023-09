La reportera Fiorella Retiz tuvo un emotivo momento al recordar lo que vivió tras ser captada besándose con el actor Aldo Miyashiro.

“Lo bueno de las situaciones difíciles es que te ayudan a tomar consciencia. A entender un poco mejor las cosas y comienzas a trabajar para tener una mejor versión y tratar de evitar cualquier situación que te ponga en peligro”, comentó Retiz en otro momento del episodio.

En la última edición de La casa de Magaly, se vio que Fiorella Retiz hizo catarsis de su situación emocional cuando la prensa y la opinión pública se enteraron del amorío que tuvo con el director teatral.

Durante una conversación con Andrés Hurtado, Patricio Suárez-Vertiz y Alfredo Benavides, la influencer se quebró hasta las lágrimas. Posteriormente, los integrantes del realiy, se animaron a cantar temas musicales religiosos.

“[Llorando] Es la presión de volver a sentir ese momento tan feo porque como lo mencioné abajo yo fui la que se paró delante de todos a recibir todos los balazos. No me quejé, simplemente me quedé callada y traté de seguir con mi vida. Por eso conversamos sobre eso”, indicó Retiz.

Fiorella Retiz calificó a Miyashiro de ludópata y manipulador

Retiz comentó que le es incómodo que sea la sociedad la que juzgue a una mujer de 29 años que fue manipulada por un hombre de 50, refiriéndose al dramaturgo.

“La gente piensa: ‘Fiorella es la que hizo todo, me estás diciendo que una chica manipuló a un hombre que tiene hijos con tres diferentes mujeres, que es ludópata y lo que más juega es el póker, que es el arte del engaño’ […]”, complementó.

Finalmente, la comunicadora comentó luego de haber llorado las emociones que vivió tras los señalamientos recibidos. “A veces escuchaba a Magaly decir como: ‘La porrista de los Once Machos’, a veces siento que yo fui la pelota, no la porrista”, dijo.

¿En dónde ver “La casa de Magaly”?

El ‘reality’ de convivencia La casa de Magaly es transmitido por ATV (Canal 9 en Lima) a partir de las 9:45 p.m. También se emite a través de la cuenta de YouTube y Facebook de Magaly TV La Firme