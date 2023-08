Magaly Medina presentó un episodio más de su ‘reality’ de convivencia. En esta edición la polémica no faltó, ya que la comunicadora Fiorella Retiz se animó a hablar acerca del ‘ampay’ que protagonizó con Aldo Miyashiro.

En ese sentido, Retiz negó que haya tenido salidas románticas con el productor Aldo Miyashiro, a pesar de las imágenes que reveló Magaly TV La Firme, en donde se la ve recostada encima del actor intercambiando besos. Hecho que llevó a la separación matrimonial del dramaturgo.

“A mí no me han visto en un restaurante comiendo los dos solos, a mí no me han sacado facturas de hoteles ni nada de esas cosas, entonces a mí no me vengan a decir que yo he tenido salidas con él, que me demuestren con pruebas”, dijo.

Fiorela Retiz negó haber tenido salidas con Aldo Miyashiro.

Al ser cuestionada por la producción de La casa de Magaly, Retiz señaló que el ‘ampay’ del 2022 fue una reunión de trabajo. “Si quieren puedo contarles detalladamente cómo fue ese día para que entiendan cómo se llegó hasta ese punto”, agregó.

Como se recuerda, el Magaly TV LA firme reveló en abril de 2022 unas imágenes en donde se ve al conductor de televisión Aldo Miyashiro, que mantenía un compromiso con la actriz Érika Villalobos, intercambiando besos con Fiorela Retiz.

¿En dónde ver “La casa de Magaly”?

El ‘reality’ de convivencia La casa de Magaly es transmitido por ATV a partir de las 9:45 p.m. También se emite a través de la cuenta de YouTube y Facebook de Magaly TV La Firme

Aunque en este primer episodio, solo se pudo revelar a un primer grupo de los participantes, Medina comentó que en una segunda edición se podrá conocer a los demás integrantes de su competencia.