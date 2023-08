¡No se quedó callada! La modelo peruana Gabriela Serpa, que actualmente integra el ‘reality’ “La casa de Magaly”, encaró al cómico Alfredo Benavides quien habló de los rumores que existían de un supuesto amorío entre la humorista y el actor Aldo Miyashiro.

¿Cómo empezó la polémica?

El hermano de JB inició preguntándole a Gabriela Serpa si es que ella había tenido un vínculo con Miyashiro, luego de eso, le preguntó si el conductor de TV era más guapo que él, lo que despertó la incomodidad de Serpa.

“Está fuera de lugar tu comentario. Aldo era mi jefe hue***. Sabes que haz tu show de dos contigo no más. Solo te voy a decir que dejes de estar hablando huev****, porque son huev**** porque ese hombre está casado. No te juegues conmigo así, Alfredo”, increpó la modelo.

Gabriela Serpa encaró a Alfredo Benavides

Posterior a eso, los demás participantes del ‘reality’ hablaron acerca del tema. Por su parte, Gabriela comentó que Benavides le habría arruinado el día por el tipo de comentario que hizo.

En ese sentido, ante las quejas que Gabriela Serpa realizaba, la exvedette Shirley Cherres incentivó a la modelo a que se lo diga en cara a cara, por lo que no dudó en levantarse y ser contundente con Alfredo Benavides.

“De verdad me decepcionas porque yo te creía una buena persona, pero por lo que haz hecho, eso no dice nada bien de ti”, le dijo Serpa a Benavides quien no dudó en generar un conflicto con Retiz.

Gabriela Serpa incómoda por vinculaciones con Miyashiro

Finalmente, Gabriela Serpa comentó que las vinculaciones con Aldo Miyashiro la incomodan. “Todo lo que he ganado hasta ahorita en mi carrera ha sido por mi esfuerzo, con el sudor de mi frente y por mi talento”, dijo.

Por otro lado, ante el cuestionamiento de la producción sobre un affaire con el director de cine, la modelo respondió: “No quiero hablar del tema por favor porque es un tema muy delicado y puede haber juicio de por medio y no tengo las posibilidades económicas para pagar un juicio”.