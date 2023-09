Un episodio más de “La casa de Magaly” trajo consigo polémica, esta vez protagonizada por la exporrista Shirley Cherres y la comunicadora Fiorella Retiz.

Durante la realización de un juego en el que los participantes tendrían que decir las cosas que no soportan del otro, ambas integrantes del reality fueron puestas cara a cara. En ese sentido, Shirley Cherres tildó de “amante de Aldo Miyashiro” a la Retiz.

“No soporto que seas la amante”, dijo la bailarina Cherres tras haber arremetido contra Retiz en más de una ocasión durante el juego.

Sin embargo, la respuesta que dio Fiorella Retiz no fue ligera, ya que tras haberla calificado como amante, la influencer le dijo que no soportaba que Shirley Cherres tenga solo un tema para atacarla.

Fiorella Retiz cuestiona habilidades matemáticas de Shirley Cherres

Al inicio del juego “No soporto”, Fiorella Retiz fue la encargada de iniciar la ronda de afirmaciones. En ese sentido, la exreportera de los Once Machos, le dijo: “No soporto que no sepas la tabla de multiplicar del 3″.

Tras la primera ‘estocada’, Shirley Cherres, indignada recalcó que no soportaba su “plan de víctima” y señaló que Retiz se apegaba a los “chicos” del reality para que sientan lástima por ella.

Cuando llegó el momento de finalizar el intercambio de palabras, Cherres recalcó que Fiorella Retiz fue la amante del actor Aldo Miyashiro, provocando así el rechazo de sus otros compañeros, quienes le pidieron que se siente.