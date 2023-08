El nuevo episodio de “La casa de Magaly” mantiene la polémica farandulera. Esta vez, las declaraciones de la Uchulú sorprendieron ya que se mostró indignada por el trato que recibe por parte del cómico Andrés Hurtado.

“Ese señor es muy altanero. Me trata como si fuera a un animalito. Me dice ´ven acá´ y luego está susurrando ´ella es la chacha de la casa´. Luego me dice que le bese la mano, que le atienda. Yo puedo unirme a la chacota un ratito, pero a cada rato ya cansa”, indicó.

¿Cómo es el trato de Andrés Hurtado hacia la Uchulú?

Durante la emisión del tercer episodio de La casa de Magaly se observa al conductor de televisión Andrés Hurtado llamar a la Uchulú indicando que ella “es una mascota que compró”.

“Ella es como mi mascotita, me he comprado para la casa. En una casa siempre tienen una mascotita”, dijo el recordado Chibolín ante la risa de los demás participantes de la casa.

La Uchulú pretende que Andrés Hurtado sea su ‘sugar daddy’

Posteriormente, la producción del reality consultó a la Uchulú si el trato que Andrés le da es una forma de seducción, por lo que se animó a decir que el humorista podría convertirse en su ‘sugar daddy’.

“No lo he pensado por ese lado, tendré que sacrificar al amor de mi vida que es el argentino [Renzo Spraggon] por el viejito platudo Andrés Hurtado”, sentenció.