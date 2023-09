¡No se contuvo! La Uchulú aprovechó un juego de “La casa de Magaly” para arremeter en contra del maquillador Carlos Cacho, quien en ocasiones anteriores la criticó por su forma de comer y costumbres de su tierra.

En ese sentido, durante el juego “No soporto”, en el que los participantes tendrían que formar duplas para decirse las cosas que no aguantaban el uno del otro, la Uchulú llamó “viejito amargado” al estilista.

“No soporto que seas un viejito amargado”, dijo la influencer al maquillador, quien le resondró en el primer episodio del reality por comer en las habitaciones de la vivienda. Posteriormente, la creadora de contenidos añadió que no soportaba que Cacho le alzara la voz.

¿Qué dijo Carlos Cacho?

Ante el comentario de la Uchulú, el cual despertó la burla de sus compañeros, el maquillista respondió de manera general asegurando que si levantaba la voz, era porque en veces anteriores no lo escuchaban.

“No soporto que no me hagan caso cuando estoy demostrando que si levanté la voz, es porque lo he dicho ya otras veces con la voz calmada”, sentenció.

Luego de eso, entre risas y fiel a su estilo, Carlos Cacho afirmó que no aguantaba la manera en que la Uchulú come sus alimentos. “No soporto que no sepas comer”, finalizó.

¿En dónde ver “La casa de Magaly”?

El ‘reality’ de convivencia La casa de Magaly es transmitido por ATV (Canal 9 en Lima) a partir de las 9:45 p.m. También se emite a través de la cuenta de YouTube y Facebook de Magaly TV La Firme