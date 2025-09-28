Este domingo 28 de septiembre se emitirá una nueva edición de “El valor de la verdad”; sin embargo, será una participación marcada por la polémica, ya que el entrevistado será Christian Martínez, primo de Jefferson Farfán, quien contará detalles sobre el incidente por el que terminó en prisión.
A través de las redes sociales del programa se confirmó que, pese a los intentos de los abogados de la ‘Foquita’, el programa se emitirá en su horario habitual.
“La cuenta regresiva ha comenzado. Cristian ‘Cri Cri’ Martínez está listo para contar su verdad en el sillón rojo… y ya no hay vuelta atrás”, señaló el post que adelanta la participación del primo de ‘Jefry’ en el sillón rojo.
Beto Ortiz sobre “EVDLV” de ‘Cri Cri’
En una reciente entrevista, Beto Ortiz aseguró que “El valor de la verdad” de Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, sí se emitirá este domingo 28 de septiembre. Según dijo el conductor, la entrevista será un “tsunami de lágrimas” y ninguna “resolución express” impedirá que el programa salga a la luz.
En conversación con el diario Trome, Beto Ortiz adelantó que esta nueva edición de “El valor de la verdad” será una de las más emotivas de la temporada.
“Todo el programa es un tsunami de lágrimas, tendrán que preparar harta canchita, salada, dulce, serrana y gringa”, dijo Beto Ortiz al citado medio.
