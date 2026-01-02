El entrenador personal Mack Songhurst, conocido popularmente como “La Mackyna”, anunció que procederá legalmente contra el futbolista Christian Cueva, luego de haber sido blanco de presuntas agresiones verbales, amenazas y acoso telefónico.

Según detalló Songhurst en declaraciones para Trome, el jugador del club Juan Pablo II lo contactó de forma agresiva para increparle por supuestas expresiones ofensivas hacia su actual pareja, la cantante Pamela Franco.

No obstante, el preparador físico negó haber proferido insultos y sostuvo que sus opiniones se limitaron a la conducta pública del deportista.

“Tengo que poner una denuncia por agresión verbal, otra por amenaza y otra por acoso, porque el muchacho no tiene nada que hacer y me ha estado llamando como 10 veces. No lo conozco, no me interesa conocerlo. Él mismo dice que no me conoce ni en pelea de perros y me llama a parchar” , declaró el afectado.

Asimismo, aseguró contar con el respaldo probatorio necesario para sustentar su demanda ante las autoridades. “Tengo toda la conversación grabada, las fotos, todo, y por eso he presentado la denuncia”, sostuvo.

¿Cómo se inició el conflicto de La Mackyna y Christian Cueva?

La tensión entre ambos personajes escaló tras el lanzamiento del tema musical “El perro del hortelano” por parte de Cueva y Franco. Pues, en el podcast ‘Chimi Churri’, Songhurst criticó la exposición mediática de la pareja, argumentando que el comportamiento de Cueva afectaba a su entorno familiar.

“Mi comentario fue que como expareja de Pamela López, no debería hacer un circo de su vida porque los perjudicados son sus hijos. No he mencionado a Pamela Franco ni he puesto calificativos”, aclaró La Mackyna.

¿Qué le dijo Christian Cueva a ‘La Mackyna’?

En los registros de audio difundidos, se escucha presuntamente a Christian Cueva utilizando lenguaje soez y lanzando advertencias directas contra Songhurst y su pareja, Norka Ascue.

“Aló, te habla Cueva, compare. ¿Cuál es tu problema conmigo y con mi mujer ah? Dime de una vez nomás para solucionarlo rápido contigo (...) Ahorita voy a sacar todos los videos de tu mujer”, se oye en una de las grabaciones presentadas como prueba.

Finalmente, “La Mackyna” reiteró que su decisión de acudir a la comisaría de San Luis para solicitar garantías para su vida responde a una necesidad de seguridad personal, a la vez que instó al futbolista a adoptar una conducta más ejemplar.