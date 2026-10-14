La reconocida orquesta colombiana La Misma Gente volverá al Perú después de 16 años para ofrecer una gira por distintas ciudades y discotecas de Lima. Con más de 47 años de trayectoria, la agrupación prepara su reencuentro con el público peruano con éxitos como “Mira Mi Piel”, “Tú y Yo”, “La Chica de Chicago”, “Palomas al Viento”, “No Hay Carretera”, “Llegaste Tú”, “Porque Te Vas”, “Perfume de París” y “Llegó al Final”, entre otros temas de su repertorio.

El regreso fue confirmado por Jorge Herrera, líder y director musical de la orquesta, mediante un video publicado en redes sociales. Según informó IS2EASY Entertainment, empresa encargada de la gira en el Perú, los detalles de las presentaciones oficiales se anunciarán durante las próximas semanas. Para obtener información sobre la llegada del grupo y sus próximos conciertos, los interesados pueden comunicarse al 999 375 940.

Jorge Herrera confirmó el regreso de la orquesta colombiana y adelantó que ofrecerán un show renovado.

“Regresamos a Perú luego de 16 años para realizar una gira por varias ciudades. Sabemos que el público peruano es salsero y que también tienen actualmente muchas voces femeninas representantes de la salsa. Vamos con un show totalmente renovado, con las canciones clásicas que ya conocen y que han convertido en favoritas durante todos estos años. Estamos muy emocionados por este regreso”, comentó Jorge Herrera.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de trayectoria, La Misma Gente ha construido un legado en la salsa colombiana con canciones románticas y temas bailables que han acompañado a distintas generaciones. Con su retorno, la orquesta busca reencontrarse con sus seguidores peruanos y revivir los recuerdos asociados a las canciones que han marcado su historia musical.