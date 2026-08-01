El grupo musical uruguayo La Nueva Escuela viene imponiendo su estilo musical en todo el país. Muestra de ello es su reciente gira por diversas ciudades del Perú, donde cautivó a sus seguidores con sus más grandes éxitos. Además, anunció que en las próximas semanas regresará a nuestro país y confirmó una colaboración con el cantante de reparto JP El Chamaco.

En una reciente entrevista para una emisora local, el vocalista principal del grupo, Jonathan Suárez, confirmó que la agrupación realizará una colaboración con el cantante de reparto JP El Chamaco. Aunque aún no se han brindado mayores detalles sobre este proyecto musical, desde ya genera gran expectativa en la escena musical.

Jonathan Suárez confirmó una colaboración entre La Nueva Escuela y JP El Chamaco que verá la luz próximamente.

La Nueva Escuela es una destacada banda uruguaya que se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la plena, un género musical tradicional de Uruguay. La agrupación ha ganado popularidad no solo en su país, sino también en el extranjero gracias a temas como Todita (La Boca), Mi plena, Galería, Se me olvida, Sábado Rebelde, Gata Only, La Presión, Tu Fanático, entre muchos otros.

Tras su reciente gira por ciudades como Miraflores, Arequipa, Pisco, Chincha, Ica y Callao, todas con lleno total, la agrupación uruguaya, mediante la productora encargada de sus presentaciones en el Perú, confirmó su regreso al país del 15 al 31 de octubre, para alegría de sus seguidores que no pudieron asistir a los conciertos de esta primera gira de 2026..