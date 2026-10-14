La agrupación uruguaya La Nueva Escuela, reconocida por su propuesta musical de plena, volverá al Perú en las próximas semanas para ofrecer presentaciones en discotecas y eventos de Lima. La banda continúa ganando popularidad entre el público peruano y posicionándose en los primeros lugares de los rankings de las radios locales.

Luego de su primera visita al país, realizada a mediados de julio, y de conseguir localidades agotadas en varios de sus espectáculos, la agrupación regresa por pedido de sus seguidores. La productora IS2EASY Entertainment, encargada de la gira, anunció seis presentaciones en Lima, entre ellas una en La Industria, en Miraflores, el jueves 29 de octubre, otra en Cardano el viernes 30, en San Martín de Porres, y el evento del sábado 31 organizado por Peloteros.com, Dembow Prod. y Coven. La despedida oficial está prevista para el domingo 1 de noviembre.

La Nueva Escuela ofrecerá varias presentaciones en Lima entre finales de octubre y comienzos de noviembre.

“Estamos muy agradecidos con el apoyo que estamos recibiendo. Perú, prepárense, que llegamos con un show completamente renovado y muchas sorpresas. Gracias a todas las personas que piden nuestros temas en las principales radios; sabemos que estamos en las primeras posiciones de los rankings locales”, manifestó Jonathan Suárez, vocalista de la banda.

La Nueva Escuela se ha consolidado como una de las agrupaciones uruguayas destacadas dentro de la plena, género tradicional de ese país que ha ganado seguidores más allá de sus fronteras. Entre sus canciones más conocidas figuran “Todita (La Boca)”, “Mi Plena”, “Galería”, “Se Me Olvida”, “Sábado Rebelde”, “Gata Only”, “La Presión” y “Tu Fanático”. Actualmente, sus temas suenan en importantes emisoras radiales peruanas.