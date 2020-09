Judith Bustos, mejor conocida como “La Tigresa del Oriente”, fue diagnosticada con COVID-19 a inicios de agosto. Un mes después la popular cantante anuncia que vuelve renovada a su música, aunque le han quedado algunas secuelas.

“Cuando me diagnosticaron la enfermedad me dio mucho miedo porque me sentía muy mal, tenía escalofríos, no podía respirar. Gracias a los cuidados de mis hijas pude salir adelante y vencer el virus”, comentó en una entrevista a Diario Trome.

La intérprete de “Nuevo amanecer” agradeció a los especialistas que estuvieron a cargo de ella, así como a sus amigos Ernesto Pimentel y Manolo Rojas, quienes estuvieron muy pendientes de su evolución.

Del mismo modo, Bustos señala que aún se cansa al caminar y le falta un poco el aire cuando habla mucho. “El médico me dice que poco a poco me recuperaré por completo (...) Sí, hay tigresa para rato. Soy una guerrera, una mujer fuerte”, comentó.

“La Tigresa del Oriente” anunció que lanzará el videoclip de su tema “La gente critica” y que ha escrito algunas canciones. “En estos días que he estado en mi cama, descansando, he escrito varios temas, pero hay en especial que está dedicada a mis dos hijas y a mi nieto, es un vals”, concluyó.

