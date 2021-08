Conforme a los criterios de Saber más

Antes de salir al escenario, Eva Ayllón verifica su vestuario y maquillaje. “Tengo que verme bien por respeto al público”, asiente. Luego se encomienda a Dios y a los santos en los que cree y, finalmente, se asegura de atraer la buena suerte y de protegerse del mal de ojo con un amuleto que le acompaña desde hace algún tiempo: un llavero de huairuros. La ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical lleva una vida de misticismo y de fe. “Soy supersticiosa”, confiesa abiertamente.

“Mi primer huairuro me lo puso mi abuela cuando recién nací. Siempre me ha protegido, es mi creencia, soy folclórica”, destaca la cantante criolla.

Pero la primera vez que llegó un llavero de huairuros a las manos de la galardonada artista fue hace ocho años. Fue un obsequio de la hermana del experimentado saxofonista y director musical Jean Pierre Magnet. “Y lo tengo hasta ahora en la mano de una virgencita”, narra Eva.

Desde entonces, la Reina del Landó se ha dedicado a compartir “buena suerte, alegría y buena onda” a través de esos amuletos que especialmente manda a confeccionar para entregárselos a gente de su entorno, pero sobre todo a quienes forman parte de su equipo en “La Voz Perú”.

“Primero los compraba en el Mercado Indio, luego conseguí que una persona me los hiciera como yo los dibujaba. Ya llevo ocho años haciendo esto”, comenta.

“A los niños les hago con cinta y a los grandes con metal. En esta temporada de ‘La Voz Perú', algunos de los chicos que han pertenecido a mi equipo cuando estaban en ‘La Voz Kids’ y han vuelto a escogerme, recibieron por primera vez el llavero para adultos. Están contentos. También les he dado llaveros a los entrenadores extranjeros”, remarca.

Considerada como la mejor cultora de la música criolla y afroperuana, Eva Ayllón lleva más de cinco décadas cantándole al Perú en el mundo. Ha compartido escenario con imponentes representantes de la música internacional, como: Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, Armando Manzanero, Raphael, Diego el Cigala, José Luis Rodríguez, Kalimba, Mercedes Sosa, Inti-Illimani Histórico, Illapu, Olga Tañón, entre otros.

Eva Ayllón inspira y trasciende. Los integrantes de su equipo en “La Voz Perú”, siguen sus recomendaciones musicales al pie de la letra, pero también sus creencias. Cantantes como: Valeria Zapata, Giani Méndez o Carlos Ardiles del dúo Los Ardiles han realizado sus presentaciones en el programa de Latina portando sus llaveros de huairuros en la mano.

“Verlos salir al escenario con sus huairuros da ternura. A Carlos, a pesar de ser mi compañero de trabajo, nunca le había regalado uno. Además, no es que yo le dé el huairuro a alguien, el huairuro se va solo”, destaca Ayllón.

Eva ya perdió la cuenta de cuántos llaveros de la buena suerte ha regalado hasta el momento, pero calcula que son más de mil.

“Mucha gente se ha molestado conmigo porque no los vendo, hasta me han insultado. Lo único que les digo es que si no les doy, es porque no lo necesitan”. remarca.

