Lady Gaga: un vistazo por la vida de la cantante antes de hacerse estrella

Los nombres de Lady Gaga y Bradley Cooper han quedado unidos después del éxito de la cinta "Ha nacido una estrella". Según la revista "In Touch", la cantante se habría mudado a la casa del actor; un rumor más a la lista de especulaciones que han surgido desde el estreno del filme.

Lady Gaga, sindicada como la manzana de la discordia entre la relación que Cooper mantenía con la modelo Irina Shayk, ha tenido una vida marcada por la fama y la tragedia. En las siguientes líneas te contamos más sobre ella:

TRAUMÁTICO EPISODIO



Antes de ser la extravagante mujer que conocemos, la artista asistió a la escuela religiosa del Sagrado Corazón en Nueva York. La música siempre le atrajo y en su adolescencia, comenzó a asistir a sesiones de micrófono abierto y a escribir sus propias composiciones.

A los 17 años cuando fue admitida en la Escuela Tisch de Artes de la Universidad de Nueva York e iniciaba su camino al éxito, Gaga sufrió uno de los eventos más traumáticos. Como lo reveló en una entrevista en 2014, a los 19 años la cantante fue abusada sexualmente por un hombre veinte años mayor que ella. Este suceso la inspiró a escribir la letra de "Swine".

La carrera artística de Gaga no despegó fácilmente. Incluso logró firmar un contrato con la discográfica Def Jam, pero no pudo sacar ninguna canción bajo esta dirección artística. Así que tuvo que cambiar de disquera, para en 2008 lanzar "Just Dance", la canción que la catapultó a la fama.

El éxito continuó en 2011 con el lanzamiento del disco "Born This Way" pero la presión alrededor de la cantante comenzó a afectarla. No sólo se volvieron más extravagantes sus atuendos, sino que su actitud era cada vez más estrafalaria. Por ello cuando el álbum "Artpop" salió en 2013, a nadie le sorprendió que fuera un fracaso en ventas y una decepción para su público.

IRREPARABLE PÉRDIDA



Como una verdadera artista, Lady Gaga encontró la forma de transformar los eventos negativos de su pasado en inspiración para sus creaciones. Su álbum Joanne, lanzado en octubre de 2016, es un tributo a la hermana de su padre, quien murió en 1974 de lupus. Gaga, quien en realidad se llama Stefani Joanne Germanotta en honor a su tía, también tiene tatuada la fecha de la muerte de su familiar en el brazo.

Aunque Gaga no conoció a su tía, la figura de esta mujer marcó un cambio radical en su música, ya que luego del fracaso del disco "Artpop", la cantante comenzó a escribir canciones mucho más personales y profundas. En el álbum Joanne, la estrella también vertió su dolor ante el cáncer de Sonja Dunham, quien ha sido su directora creativa y amiga durante toda su vida.

DEPRESIÓN



En este periodo, Gaga también reveló que recibe tratamiento contra la depresión. Además, la compositora ha admitido que sufre estrés postraumático desde que fue abusada sexualmente. La cantante incluso retomó su propia experiencia con trastornos mentales para ayudar a los fanáticos que sufren estos problemas.

ENCUENTRO CON EL CINE



La primera vez que Lady Gaga se involucró en el cine fue cuando compuso la canción "Till it happens to you" para el documental "The Hunting Ground", sobre los abusos sexuales cometidos en campus universitarios de Estados Unidos.

La poderosa presentación de Gaga en los premios Oscar de 2016 con este tema, no sólo inspiró a otras víctimas a denunciar los abusos que habían sufrido, sino que también sirvió como un renacer para la imagen de Gaga.

PROBLEMAS DE SALUD



Los problemas de salud parecen ser una constante en la trayectoria de esta estrella. En 2017, a partir de la promoción de un documental sobre su vida en Netflix, Five Foot Two, Gaga reveló que sufre de fibromalgia. Esta condición afecta aproximadamente al 6% de la población mundial, pero es muy difícil de diagnosticar y tratar. Entre sus síntomas característicos se encuentran la fatiga extrema y el dolor generalizado en todo el cuerpo.

Debido a esta condición, a inicios de 2018, la cantante se vio forzada a cancelar 10 conciertos en su gira mundial. El año anterior Gaga también canceló una presentación en el Festival Rock en Río en Brasil y recorrió su tour por Europa. A pesar de estos obstáculos, Lady Gaga brilló en el escenario del Super Bowl LI en 2017.

Este año, Stefani Joanne Angelina Germanotta protagonizó con Bradely Cooper la película "A Star is Born". Un importante paso en la carrera de la actriz.