Laly Goyzueta reflexionó sobre su papel como intérprete en producciones nacionales y recientemente señaló que su personaje en la producción de “El último bastión”, serie que se puede ver en Netflix, le permitió valorarse como actriz.

“No puedo negar que haber participado en ‘El último bastión’ y la repercusión internacional que ha traído Netflix ha ayudado a que la gente pueda ver mi trabajo. Durante muchos años yo misma no me valoraba como actriz”, señaló la actriz nacional en una entrevista con el diario Peru21.

“Amo mi trabajo, lo adoro, pero... No sé cómo explicarlo. Como que mi autoestima no estaba tan fuerte”, añadió la intérprete peruana.

Además, Goyzueta se refirió sobre el papel de los ciudadanos en las elecciones de las autoridades a pocos meses del Bicentenario de la Independencia del Perú.

“Somos una sociedad que parece arrancada de 1821, con tantos prejuicios, con una clase política que solo vela por sus intereses, una sociedad fragmentada, cada uno va por lo suyo, no hay un concepto de patria. Hacer ‘El último bastión’ fue un punto de inflexión de cómo veo el Perú y la historia”, recalcó.

“Tenemos que pensar en qué otros 200 años vamos a querer. Esta elección podría ser el inicio de algo maravilloso o la continuidad. No hay que desentendernos de la responsabilidad que implica ser peruanos. Despierta, por quién vas a votar, elige bien, piénsalo, lee los planes de gobierno, escucha los debates, involúcrate, sé un ciudadano activo”, añadió.

Finalmente, la actriz peruana aprovechó su reciente entrevista para enviar un mensaje a los candidatos presidenciales en las elecciones 2021.

“Que sean honestos y consecuentes. Que no vendan humo. Que cumplan sus promesas. No puede ser que haya candidatos que ni siquiera conocen la región por la que postulan. Trato de ser tolerante, pero soy intolerante con las personas que no respetan los derechos de los otros”, sentenció.

