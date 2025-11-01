Este sábado 1 de noviembre, el futbolista del Barcelona Lamine Yamal confirmó el fin de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, 7 años mayor que él, desmintiendo que haya sido por una infidelidad.

Por ello, en declaraciones al programa de espectáculos español ‘D Corazón’, el atacante de 18 años fue muy claro al negar que terceras personas hayan propiciado su ruptura, tal como se rumoreaba por un viaje que realizó a Milán.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, precisó el delantero en comunicación con el conductor del show.

El deportista quiso dejar claro que las versiones sobre un supuesto engaño, que vinculaban su viaje a la ciudad italiana con una fiesta en compañía de amistades, eran falsas. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, aseguró.

¿Cómo inició su romance?

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se hizo pública a finales de agosto de 2025. Ambos se habrían conocido meses antes, durante la celebración del cumpleaños del futbolista.

La confirmación del noviazgo se dio a conocer luego de un viaje a Mónaco, donde fueron vistos juntos, marcando así su primera aparición pública como pareja. La relación, que generó diversas reacciones mediáticas, concluye luego de casi tres meses.