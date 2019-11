A través de sus redes sociales, Rodrigo González se refirió al reciente enfrentamiento que protagonizaron Magaly Medina y Mirella Paz, quienes hace días se dijeron de todo.

La periodista de ATV dijo que en “Mujeres al Mando”, Mirella estaba solo para comer. Mientras que la cantante le respondió diciendo que es "una vieja payasa y ridícula".

Si bien la exfigura de Latina no defendió a ninguna, si le envió más de un consejo a la Mirella Paz.

"A mí no me corresponde meterme, porque si bien es una pelea entre dos personas y nadie necesita acá que yo la defienda, como en este caso Magaly. Hay un tema que sí me llama la atención. Tú no puedes juzgar, ni responderle a una persona metiéndose con la edad y luego reclamar que se dedica a destruir a las mujeres", dijo al inicio el polémico “Peluchín” en su primera historia de Instagram.

"A mí no me parece que si tú estás en televisión y hayas decidido salir en TV con todo lo que esto trae consigo, como son críticas y halagos, y los dos hay que tomarlos de la misma forma, te molestes y reacciones de esa forma cuando una persona te dice a su manera, a su forma, la verdad, porque es la realidad”, agregó Rodrigo González.

Peluchín sugirió a Mirella Paz aceptar las críticas con humildad y que no se excuse en que sufrió de bullying y otras cosas "solo porque una opinión no te guste".

“Si tú no trasciendes, no es por culpa de una crítica de espectáculos, es culpa tuya y de la productora que te puso ahí pensando que podías dar la talla, pero no la das, por eso es que hay que ir aceptando con humildad las críticas y con educación”, sentenció el exconductor de “Válgame Dios” en contra de Mirella Paz.

