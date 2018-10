Aracely Arámbula se presentó a la gala de los Latin American Music Awards 2018 con un ceñido vestido con transparencias y un maquillaje que no terminó de agradar a sus seguidores, por lo que ha sido centro de críticas en las redes sociales.

La mexicana posó en la alfombra roja luciendo un ceñido y escotado vestido que impactó a más de uno de los asistentes, porque resaltaba su esbelta figura; sin embargo, usuarios de las redes sociales indicaron que lucía "terrible".

La estrella de telenovelas, que acudió a los premios Latin American Music Awards como una de las conductoras de la ceremonia, no convenció con su look a sus seguidores, quienes expresaron que el maquillaje la hacía ver mayor y que el vestido no resaltaba sus curvas adecuadamente.

"El maquillaje la mato", "ella no necesita que la recarguen tanto", "terror.com", "horrible el peinado, el maquillaje, el vestido, espantoso", "espantoso...no sé quién le aconseja... se ve mal...", "el maquillaje está fatal, la hace ver mayor", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Aracely Arámbula.

No obstante, muchos usuarios le recomendaron a Aracely Arámbula quitarse el labial oscuro que llevaba puesto, ya que no le favorecería en lo absoluto; al parecer, la actriz tomó en cuenta las críticas de sus seguidores, pues cuando apareció sobre el escenario llevaba puesto un tono diferente de labial y lucía otro vestido para la gala, aunque mantuvo su peinado.