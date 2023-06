La expresentadora de televisión Laura Borlini fue invitada al programa “Magaly TV, la firme”, donde reveló que el futbolista peruano Pedro Aquino le mandó un mensaje privado a su cuenta oficial de Instagram cuando ella estaba soltera.

Según contó Borlini al programa conducido por Magaly Medina, el hecho sucedió en 2021 y ella no respondió al mensaje del futbolista porque le parecía extraña la forma en que un seleccionado nacional se comunicara con ella.

“En mayo de 2021, él me escribió y me puso: ‘Hola, saludos’. Yo me acuerdo qué le dije a mi hijo: ‘¿Quién es Pedro Aquino?’. Me dijo que era un futbolista de la selección peruana. No respondí porque no lo conozco, nunca en la vida lo he tratado”, contó Borlini al citado programa.

“Pensé que me escribía por algo del programa, pero ¿a título de qué? Uno escribiría a la producción. Ese ‘Hola’, como que muy casual... Yo estaba soltera en esa época”, agregó.

Asimismo, Laura Borlini aseguró que, a sus 48 años, sigue recibiendo diversos mensajes de hombres mucho más jóvenes que ella que la invitan a salir.

Como se sabe, Pedro Aquino se encuentra en el ojo de la tormenta luego que la cantante Jessy Kate revelara algunas conversaciones subidas de tono que tuvo con el futbolista, desatando así una polémica en torno a una presunta infidelidad.