Hija de Laura Bozzo se salvó de morir en incendio

La hija de la presentadora de televisión peruana Laura Bozzo, Alejandra de la Fuente Bozzo, se salvó de morir durante el incendio en el hotel Little French Key de Roatán, Honduras, siniestro que habría sido accidental.

Alejandra de la Fuente contó que se había quedado encerrada en una de las habitaciones del hotel, pero tuvo la suerte que un hombre de la zona la sacó cargada en sus brazos para evitar que muera en el incendio.

"Fue horrible, me asusté y lloré por el shock, pero gracias a Dios estoy bien, el hotel quedó en cenizas. Éramos una amiga, yo y una pareja más. La pareja estaba fuera, mi amiga salió rápido y yo estaba en el cuarto. No me di cuenta hasta el final”, contó la hija de Laura Bozzo a Trome.

"Gracias a Dios, un señor de la isla entró y me sacó cargada, todo era humo negro. El lugar era un paraíso donde había jaguares", agregó la modelo.

El incendio ocasionó un gran daño en la infraestructura. Fue tanta la magnitud del siniestro que los animales que estaban en cautiverio en el hotel huyeron por sus propios medios.

Incluso, el ayuntamiento de la ciudad de Roatán, donde se ubicaba el hotel, aseguró que éste operaba de manera ilegal y no tenía permiso para tener animales.

Cuddles with the Jaguar babies 🐆😍🇭🇳 Una publicación compartida por 👑Alejandra De La Fuente Bozzo👑 (@missale_xo) el 27 de Ago de 2018 a las 3:01 PDT

Sobre su madre, Alejandra de la Fuente contó que Laura está más tranquila luego de enterarse que todo pasó.

"¿Sí mi mamá está asustada? Sí, pero ya se calmó porque sabe que estoy bien. Dice que soy más osada que ella", manifestó Alejandra de la Fuente.