Tras haber superado un cuadro severo de salud en México, debido a la perforación de una úlcera que le provocó peritonitis, Laura Bozzo estuvo cerca de perder la vida. Así lo reveló su hija, quien contó que los médicos le advirtieron que solo tenía un 10 % de probabilidades de sobrevivir.

Durante una entrevista con ‘Amor y Fuego’, Victoria de la Fuente, hija de la presentadora, detalló que la emergencia médica comenzó durante la noche del 13 de octubre, cuando su madre se encontraba en su residencia de Acapulco.

Tras registrar intensos dolores, Bozzo fue trasladada en ambulancia a un centro médico local para una intervención quirúrgica de urgencia y, posteriormente, remitida al Hospital General de México para continuar su tratamiento con recursos especializados.

“Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis. A la hora que entraron, creo que le daban 10 % de opciones de que iba a salir de esta. O sea, fue súper, súper grave”, declaró De la Fuente durante el enlace televisivo.

Laura Bozzo fue trasladada de UCI a una habitación de hospitalización

Asimismo, la hija de la abogada confirmó que la evolución del cuadro clínico ha sido favorable, por lo que Bozzo fue trasladada de la unidad de cuidados intensivos (UCI) a una habitación de hospitalización general en Ciudad de México.

De la Fuente explicó que la familia mantuvo en reserva el diagnóstico debido a los continuos altibajos en su salud y descartó las especulaciones sobre supuestos problemas económicos vinculados a la atención médica en dicho establecimiento.

Laura Bozzo permanece en cuidados intensivos en México. (Foto: Instagram / @laurabozzo_of)

“Mi mamá está en un lugar que le está dando todo lo que necesita. A mi mamá la acaban de sacar de la UCI y la acaban de poner a cuarto”, indicó la empresaria, defendiendo la infraestructura del hospital público donde se encuentra internada.

En ese sentido, De la Fuente rechazó la difusión de informaciones falsas sobre el supuesto fallecimiento de su madre y cuestionó al actor mexicano Alfredo Adame por replicar este contenido en redes sociales.

“Me parece realmente asqueroso estar lidiando con la salud de una persona por likes y engagement. Es lo más bajo humano”, sostuvo.

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Critica declaraciones de Cristian Zuárez sobre la salud de Laura Bozzo

Finalmente, cuestionó las declaraciones de Cristian Zuárez, expareja de Bozzo, sobre su estado de salud, afirmando que este no mantiene comunicación con el núcleo familiar ni cuenta con autorización para pronunciarse sobre la evolución médica de su madre.

“Él ha dicho muchas cosas que no son ciertas en el transcurso de los años, por lo que no podría creer qué es verdad (...) Nunca me pareció una buena persona y sus acciones, a través de los años, y que hemos visto, han probado que tenía razón”, resaltó.

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