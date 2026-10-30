Según su hija, Bozzo dejó la unidad de cuidados intensivos y pasó a una habitación hospitalaria al mostrar una evolución favorable. (Foto: Instagram / @laurabozzo_of)
Según su hija, Bozzo dejó la unidad de cuidados intensivos y pasó a una habitación hospitalaria al mostrar una evolución favorable. (Foto: Instagram / @laurabozzo_of)
Por Redacción EC

Tras haber superado un cuadro severo de salud en México, debido a la perforación de una úlcera que le provocó peritonitis, Laura Bozzo estuvo cerca de perder la vida. Así lo reveló su hija, quien contó que los médicos le advirtieron que solo tenía un 10 % de probabilidades de sobrevivir.

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