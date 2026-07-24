La presentadora evocó a Napan como su fiel compañero a lo largo de los años que compartieron en televisión | Foto: Panamericana TV (Captura)
La presentadora evocó a Napan como su fiel compañero a lo largo de los años que compartieron en televisión | Foto: Panamericana TV (Captura)
Por Redacción EC

Este viernes, mediante sus redes sociales, la exconductora de televisión Laura Bozzo confirmó el fallecimiento de Aparicio Napan Chumpitaz, conocido en la televisión peruana como ‘Huaycoloro’, su recordado camarógrafo en ‘Laura en América’.

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