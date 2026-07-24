Este viernes, mediante sus redes sociales, la exconductora de televisión Laura Bozzo confirmó el fallecimiento de Aparicio Napan Chumpitaz, conocido en la televisión peruana como ‘Huaycoloro’, su recordado camarógrafo en ‘Laura en América’.

Por ello, la presentadora, hoy radicada en México, utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar la pérdida de quien consideraba una persona cercana a su entorno personal y profesional.

“Descansa en paz, mi adorado. Tantos recuerdos, años juntos trabajando. Somos familia, te voy a extrañar muchísimo. Siempre en mi corazón. Gracias por tanto, besos hasta el cielo” , escribió Bozzo en su publicación para despedir a Napan.

El mensaje fue acompañado por un fragmento de video del reencuentro que ambos protagonizaron en el año 2016 en ‘Amor, amor, amor’, espacio al que la conductora asistió tras su retorno al Perú.

Napan Chumpitaz cobró notoriedad pública durante las décadas de 1990 y 2000 por su participación en pantalla y la complicidad que mantenía con la conductora en el set de grabación de América TV.

Ezio Oliva abre las puertas de su nuevo hogar en Madrid junto a Karen Schwarz y sus hijas, tras dejar Perú para iniciar una nueva etapa en España. El video muestra su adaptación a la ciudad, las razones de la mudanza, su vida familiar y el impulso de su carrera musical en Europa.

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Por su parte, la hija del fallecido comunicador se pronunció en redes sociales, donde lo recordó como un padre ejemplar y amoroso, además de compartir videos de sus intervenciones en televisión durante la época de los reality shows.

Tras la confirmación del deceso, diversas personalidades de la farándula, entre ellas el conductor Rodrigo González, expresaron sus condolencias, sumándose a los mensajes de los televidentes que recordaron la trayectoria del técnico audiovisual.

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