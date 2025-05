La conductora de televisión Laura Bozzo se pronunció tras ser mencionada en la investigación fiscal contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’, actualmente en prisión preventiva por presunto lavado de activos y otros delitos.

De acuerdo con un informe de ‘Ocurre Ahora’, el Ministerio Público identificó una transferencia de $ 9 427 a nombre de Bozzo, realizada el 11 de febrero de 2022 por Orangel Ortega Tovar, extrabajador de Hurtado, considerado su presunto testaferro.

Por ello, la conductora admitió que recibió ese monto, aclarando que se trató de un pago por participar en el programa televisivo “Porque hoy es sábado con Andrés”, descartando cualquier irregularidad en la transacción.

“Yo cobro por entrevistas, punto. Me pagan por un servicio profesional, no tengo por qué investigar quién hace el depósito” , afirmó Bozzo. La Fiscalía, en cambio, sospecha que el dinero provendría de fuentes ilícitas y habría sido movido a través de testaferros.

Laura Bozzo no fue citada por el Ministerio Público

La también abogada aseguró que hasta el momento no ha sido citada por la Fiscalía peruana, pero manifestó su disposición a colaborar si se le requiere. “Si me citan, tomaré el primer vuelo a Perú. No tengo nada que ocultar”, afirmó.

Bozzo también negó conocer a Ortega Tovar. “No sé quién es. No tengo relación con él ni con los movimientos financieros de Hurtado”, dijo.

¿Qué dicen las investigaciones?

La transferencia recibida por Laura Bozzo fue identificada como parte de una serie de operaciones que el Ministerio Público vincula a una red de testaferros utilizada por Hurtado para mover fondos al exterior.

Según la hipótesis fiscal, estas operaciones habrían servido para ocultar el origen ilícito de ciertos ingresos.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que se están evaluando nuevas diligencias, pero hasta la fecha Bozzo no figura como imputada ni como testigo citada.

Mientras tanto, el equipo legal de Andrés Hurtado no ha emitido comentarios sobre esta transacción específica ni sobre la mención de Bozzo.

El conductor de televisión Andrés Hurtado es trasladado a la sede de la Diviac. Recientemente, el Poder Judicial le dictó nueve meses de prisión preventiva, por la investigación que se le sigue por tráfico de influencias. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO