Ante las imágenes de Laura Huarcayo tomada de la mano con Carlos Alcántara durante el concierto de Ed Sheeran en Lima, la presentadora de televisión descartó tener un romance, aclarando que son amigos desde hace 23 años.

Las grabaciones, emitidas por ‘Magaly TV’ mostraron a Huarcayo y Alcántara en actitudes de confianza, pues el actor también sujetó por la cintura a Laura, quien se encuentra soltera desde el 2020, tras divorciarse del empresario Dimitri Karagounis.

“Fuimos un grupo, todo fue muy bonito. Tenemos una amistad de hace 23 años. Justo ayer conversábamos que tanto tiempo ha pasado. Empezamos en ”Lima Limón", y nada, es muy grato compartir con ‘Cachín’. Yo lo quiero mucho”, sostuvo Huarcayo en ‘América Espectáculos’.

Cabe precisar que, si bien la conductora de ‘Mande quien mande’ dijo haber ido en grupo al evento, el reporte de ‘Magaly TV’ señaló que Carlos y Laura habrían estado solos “y sin compañía visible”.

Por su parte, Magaly Medina sugirió que las demostraciones públicas de afecto podrían formar parte de una estrategia de marketing personal por parte de la exmodelo para ganar exposición en los medios de comunicación.

“No sé si se trata de una estrategia de promoción de Laura Huarcayo o de su marketing personal aparecer con un personaje tan mediático”, comentó Medina, recordando que Alcántara ha reiterado que, tras su separación, no busca relaciones sentimentales.

Entre el humorista de 61 años y la presentadora de 50 existe una relación amical de larga data, originada cuando compartieron la conducción del programa “Lima Limón” en América Televisión, en la primera década del 2000.

VIDEO RECOMENDADO: