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La conductora recalcó que solo tiene una amistad con el actor, evitando hablar de una posible relación | Foto: América TV (Captura) / Magaly TV (Captura) / Composición EC
La conductora recalcó que solo tiene una amistad con el actor, evitando hablar de una posible relación | Foto: América TV (Captura) / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Ante las imágenes de Laura Huarcayo tomada de la mano con Carlos Alcántara durante el concierto de Ed Sheeran en Lima, la presentadora de televisión descartó tener un romance, aclarando que son amigos desde hace 23 años.

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