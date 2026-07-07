La conductora de televisión Laura Huarcayo regresó a la conducción del programa “Mande quien mande”, de América Televisión, y sorprendió a todos al revelar que sigue soltera. Según dijo, debido a sus largas jornadas de trabajo, no tiene tiempo para enfocarse en una relación sentimental.

En conversación con el diario Trome, Laura Huarcayo aseguró que actualmente no tiene tiempo para mantener una relación amorosa ya que está enfocada en su trabajo en la televisión y sus proyectos profesionales.

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“Ahorita estoy enfocada en mi trabajo. No tengo mucho tiempo, la verdad. Me gusta estar en la casa, aunque no lo crean, no salgo mucho”, reconoció la conductora de televisión al citado medio.

Laura Huarcayo, presentadora de la nueva temporada de "Mande quien mande". (Foto: Grp Producciones)

Cabe resaltar que, hace algunos meses, Laura Huarcayo fue consultada por la posibilidad de volver a enamorarse luego de más de seis años soltera. Al respecto, la reina de belleza no cerró las puertas a la idea de conocer a otra persona y precisó que le gustaría que sea alguien de buen corazón.

“Quizás más adelante, sí, ¿por qué no? Más adelante, como a mitad de año, podría ser… En el amor uno nunca sabe, pero no he pensado en eso. yo prefiero más adelante, de repente, conocer a personas que no estén en el medio”, aseguró Huarcayo en aquella oportunidad.

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“Cuando una persona quiere de corazón, creo que hay muchas otras cosas que son importantes. Para mí lo que sería el principal interés en una persona es que sea buena de corazón… Yo soy una persona muy sencilla. Lo importante es con quién estás en ese momento, no el lugar”, añadió.

Como se recuerda, la exmodelo y actual presentadora del programa “Mande quien mande” de América Televisión se separó del empresario Dimitri Karagounis hace seis años, en mayo de 2020, luego de mantener un matrimonio de 15 años. No dio mayores explicaciones sobre su ruptura.