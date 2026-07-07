Laura Huarcayo hizo una sincera confesión tras regresar a la conducción del programa “Mande quien mande”. (Foto: Instagram /@laurahuarcayo)
Laura Huarcayo hizo una sincera confesión tras regresar a la conducción del programa “Mande quien mande”. (Foto: Instagram /@laurahuarcayo)
Por Redacción EC

La conductora de televisión Laura Huarcayo regresó a la conducción del programa “Mande quien mande”, de América Televisión, y sorprendió a todos al revelar que sigue soltera. Según dijo, debido a sus largas jornadas de trabajo, no tiene tiempo para enfocarse en una relación sentimental.

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