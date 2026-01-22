Escuchar
(2 min)
Laura Huarcayo regresó a América Televisión para debutar como conductora de Mande quien mande | Foto: Instagram (@laurahuarcayo)

Laura Huarcayo regresó a América Televisión para debutar como conductora de Mande quien mande | Foto: Instagram (@laurahuarcayo)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Laura Huarcayo regresó a América Televisión para debutar como conductora de Mande quien mande | Foto: Instagram (@laurahuarcayo)
Laura Huarcayo regresó a América Televisión para debutar como conductora de Mande quien mande | Foto: Instagram (@laurahuarcayo)
Por Redacción EC

Tras diez años alejada de las pantalla, Laura Huarcayo oficializó su regreso como la nueva conductora de ‘Mande quien mande’ (MQM), debutando este miércoles en el horario que anteriormente ocupaba María Pía Copello, junto a Carlos Vílchez, en su personaje de ‘La Carlota’, y al actor Erick Elera.

“No me tuvieron que convencer”: Laura Huarcayo tras asumir la conducción de ‘Mande quien mande’
Farándula

“No me tuvieron que convencer”: Laura Huarcayo tras asumir la conducción de ‘Mande quien mande’

Fiscalía inicia investigación contra Bryan Torres por agresiones a Samahara Lobatón
Farándula

Fiscalía inicia investigación contra Bryan Torres por agresiones a Samahara Lobatón

Esto es guerra 2026: ¿Por qué Patricio Parodi se negó a retomar su lugar en el programa?
Farándula

Esto es guerra 2026: ¿Por qué Patricio Parodi se negó a retomar su lugar en el programa?

“Mande quien mande”: directora de ProTV celebra el regreso de Laura Huarcayo a la TV
Farándula

“Mande quien mande”: directora de ProTV celebra el regreso de Laura Huarcayo a la TV