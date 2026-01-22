“No me tuvieron que convencer”: Laura Huarcayo tras asumir la conducción de ‘Mande quien mande’

Tras diez años alejada de las pantalla, Laura Huarcayo oficializó su regreso como la nueva conductora de ‘Mande quien mande’ (MQM), debutando este miércoles en el horario que anteriormente ocupaba María Pía Copello, junto a Carlos Vílchez, en su personaje de ‘La Carlota’, y al actor Erick Elera.

De tal forma, Huarcayo se mostró entusiasmada por volver a las pantallas de América TV, indicando que durante las negociaciones para su incorporación, “no me tuvieron que convencer, estoy muy feliz”, afirmó.

Huarcayo, recordada por programas como ‘Lima Limón’ y ‘Bienvenida la tarde’, explicó que este regreso representa un equilibrio necesario en su vida actual. “A veces, una deja sus sueños cuando eres mamá, pero retomar esto que te da independencia y alegría también es bueno para mis hijos”, señaló.

“Estoy muy contenta por esta nueva oportunidad. ¿Si me sentí nerviosa en el estreno? Siempre hay nervios y mucha emoción”, precisó, subrayando que su principal objetivo es el entretenimiento antes que la presión de las cifras. “Mariana (Ramírez del Villar) nos ha dicho: ‘Diviértanse’, así que eso haremos”, agregó.

Por su parte, Ramírez del Villar, directora de contenido de ProTV, destacó la química inmediata del elenco, especialmente el reencuentro entre Huarcayo y Vílchez. “El público quiere mucho a Laura. Se nota la amistad y la química que va más allá de las pantallas”, indicó.

Finalmente, Elera confirmó que esta nueva etapa como presentador no afectará su permanencia en ‘Al fondo hay sitio’, pues dijo haber llegado a un acuerdo para seguir en la serie. “Siento mucho el cariño a diario en las calles y eso me hace pensar que la serie aún tiene para rato”, manifestó.